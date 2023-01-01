Альтернативи - signNow

BoldSign

boldsign.com

BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...