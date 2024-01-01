Альтернативи - SIGNandGO
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
DocHub
dochub.com
Підписуйте PDF-документи онлайн, надсилайте запити на електронні підписи та надсилайте багаторазові шаблони PDF. Це PDF-редактор у вашому браузері, який інтегрується з Google і Gmail. Зареєструйтесь миттєво та безкоштовно.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше Dropbox Sign) — це найпростіший спосіб надсилати, отримувати та керувати юридично обов’язковими електронними підписами. Спробуйте безкоштовно!
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте гарні персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис – це БЕЗКОШТОВНО
Signaturely
signaturely.com
Завантажте документ зараз і отримайте його законний підпис за лічені хвилини. Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронних підписів, яке робить підписи надзвичайно простими.
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітич...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
Eversign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
Skribble
skribble.com
Підписуйте електронно за допомогою Scribble. Юридично дійсний у всьому світі, надійно розміщений у Швейцарії.
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Створюйте підписи електронної пошти та керуйте ними за допомогою генератора підписів електронної пошти NEWOLDSTAMP. Налаштуйте шаблони підпису електронної пошти відповідно до свого бренду.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
Exclaimer
exclaimer.com
Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для централізованого, швидкого та інтуїтивно зрозумілого створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspac...
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. ...
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, розсилка та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, призначене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення для електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично обов’язкові та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
DocVerify
docverify.com
DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схв...
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована у 2010 році, відповідає вимогам HIPAA та є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, кадрового забезпечення, не...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. ...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб платити щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете...
Contractify
contractify.io
Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, найбільша платформа автоматизації документообігу, пропонує технологію без коду, вбудовані параметри інтеграції та сотні ботів, які дають змогу командам оцифровувати робочі процеси будь-якої складності.
RSign
rsign.com
Легко для підписувачів означає щасливих відправників. RSign eSign перетворює документи та форми на керований, витончено стильний досвід електронного підпису.
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному м...
Emailee
emailee.io
Emailee — це передова платформа SaaS, розроблена спеціально для соло-підприємців і фрілансерів, які прагнуть посилити свій особистий бренд і збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою електронної пошти.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign — це безкоштовне та просте онлайн-рішення для підпису, яке дозволяє легко отримати підпис і рухатися далі. З GoatSign немає складних робочих процесів для навігації – лише простий, безпроблемний процес підпису, який економить ваш час і енергію.
Crossware
crossware365.com
Шукаєте потужний інструмент, який дозволить вам додавати узгоджені та сумісні підписи, застереження та брендинг до кожного електронного листа, який залишає вашу компанію? Наш відзначений нагородами інструмент Crossware Mail Signature (для Microsoft 365, Microsoft Exchange і HCL Domino) — це рішення ...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic дозволяє централізовано керувати електронними підписами ваших співробітників і розширювати їх маркетинговими банерами, щоб перетворити щоденний трафік електронної пошти на потужний маркетинговий канал. Mailtastic користується довірою клієнтів будь-якого розміру в усьому світі, включно з к...
Letsignit
letsignit.com
З 98% задоволеністю клієнтів і понад 1 000 000 користувачів у всьому світі Letsignit є потужним рішенням, яке допомагає маркетинговим та ІТ-командам оптимізувати підписи електронної пошти співробітників для досягнення узгодженості бренду, стимулювання залучення потенційних клієнтів і підвищення залу...
Signer HQ
signerhq.com
Спростіть процес підписання контракту за допомогою Signer HQ і витрачайте менше часу на гонитву за signatures.es
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
Signulu
signulu.com
Signulu — це програмне забезпечення для електронного підпису, яке спрощує підписання документів для компаній будь-якого розміру. Легко, безпечно та законно.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — це провідне програмне забезпечення для електронного підпису, яке оптимізує процеси підписання документів за допомогою швидкого, безпечного та зручного рішення. Відчуйте зручність KONSIGN, підписавшись на безкоштовну пробну версію сьогодні. Окрім електронних підписів, KONSIGN пропонує розши...
inSign
getinsign.com
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє швидко та легко підписувати документи. inSign підтримує розширені (AES) і кваліфіковані електронні підписи (QES) відповідно до eIDAS і ZertES. Підпис є юридично надійним і піддається доказуванню. Підпис можливий у веб-переглядачі або за допомогою ...
GreenSign
greensign.io
Електронні підписи дозволяють безпечно підписувати та надсилати документи з будь-якого місця та в будь-який час. Це усуває потребу друкувати, сканувати та надсилати фізичні документи, заощаджуючи ваш час і клопоти. GreenSign пропонує різні способи інтеграції, щоб допомогти відділам вести бізнес швид...
GoodSign
goodsign.io
Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти приборкати глобальне потепління. Це фінансу...
OKdokument
okdokument.com
Найшвидший електронний підпис для компаній і фрілансерів Підписуйте документи в Інтернеті, інтегруйте електронні підписи, оцифровуйте свій паперовий порядок денний і дистанційно запитуйте підписи у своїх клієнтів і партнерів.