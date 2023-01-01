Альтернативи - Shout About Us

Shopper Approved

shopperapproved.com

З 2010 року Shopper Approved допоміг понад 25 000 онлайн-компаніям зібрати в 10 разів більше оцінок і відгуків, ніж будь-яка інша онлайн-платформа оглядів. Ми також двічі удостоєні нагород Inc. 500, офіційний партнер Google Review і маємо рейтинг A+ BBB. Те, що дійсно відрізняє Shopper Approved, — ц...