Альтернативи - Shorten.REST

Pinggy

pinggy.io

Pinggy забезпечує безпечні тунелі до локального хосту для легкого обміну веб-сайтом або додатком. Створюйте тунелі HTTP, TCP або TLS для свого Mac / ПК, навіть якщо він знаходиться за брандмауером і NAT. Не потрібно налаштовувати хмару чи сервер для розміщення ваших веб-сайтів або програм. Pinggy н...