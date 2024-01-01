Альтернативи - Short.io
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
GummySearch
gummysearch.com
Дослідження аудиторії Reddit у вас під рукою. Швидко виявляйте проблемні точки своїх клієнтів, які рішення їм потрібні та за що вони готові заплатити.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
Chainfuel
chainfuel.com
За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.
WANotifier
wanotifier.com
Ваші клієнти в WhatsApp. Зв’яжіться з ними за допомогою масових повідомлень WhatsApp за допомогою офіційних API WhatsApp із додатковою націнкою 0% на офіційні збори за API!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. ЗМІ та монетизація.
Eredom
eredom.com
Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — це новаторська платформа, розроблена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного зворотного зв’язку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати с...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефекти...
GettHit.com
getthit.com
Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow забезпечує безперебійну та персоналізовану подорож клієнта через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений ф...
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
Echo AI
echoai.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Intract
intract.io
Intract — це пакет Web3 Analytics для розвитку проектів і спільнот Web3. Intract надає хмарне програмне забезпечення для маркетингу Web3, яке дозволяє проектам і спільнотам залучати учасників за допомогою маркетингової інформації, що підтримується даними. Наша платформа включає доступ до спільноти, ...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo — це інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту, який спрощує процес створення високоякісного партнерського контенту. Лише кількома клацаннями миші ви можете створювати захоплюючі огляди продуктів, захоплюючі огляди та інформативні публікації в блогах, які бездоганно інтег...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - торгівлю в прямому ефірі - церковні служби - освітні вебінари - потокове відео в прямому ефірі, що доз...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — це потужна платформа інтернет-радіо, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковою трансляцією аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви од...