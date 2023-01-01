ShiftPlane — це платформа спільноти, яка дозволяє вам створити спільноту для свого бізнесу, своєї пристрасті чи вашої справи.

Вебсайт: shiftplane.app

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