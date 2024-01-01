Альтернативи - Shelf Engine

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — це американська компанія, яка надає послуги доставки та самовивозу продуктів у Сполучених Штатах і Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб-сайт і мобільний додаток. Послуга дозволяє клієнтам замовляти продукти в роздрібних продавців-учасників, а покупки здійснює особистий покупе...

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff доставляє все, що вам потрібно — доставку їжі, товарів першої необхідності, закусок і алкоголю на вибраних ринках.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.

Routific

Routific

routific.com

Найпростіше програмне забезпечення для планування маршруту для доставки. Поєднуючи потужну оптимізацію маршрутів із п’ятизірковим досвідом доставки, Routific робить планування місцевих маршрутів доставки легким і прибутковим.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Наскрізна продуктова електронна комерційна платформа для продуктових магазинів, ресторанів, пекарень або будь-яких інших галузевих підприємств для виходу в Інтернет.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Абсурдно свіжі продукти та набори їжі доставили того ж дня.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планування маршруту та оптимізація для доставки Ми полегшуємо доставку речей або відстежуємо ваші послуги. Використовуйте власний автопарк або передайте доставку іншим кур’єрам в одній програмі.

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