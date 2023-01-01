Альтернативи - ShapeDiver
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Better Proposals
betterproposals.io
Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
Nusii
nusii.com
Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Pricer24
pricer24.com
Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.
Jiga
jiga.io
Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Bidsketch
bidsketch.com
Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Phasio
phas.io
Give your manufacturing clients a red-carpet experience Provide a personalized experience to every customer with friction-less communication for product design and production orders.
Coohom
coohom.com
3D Rendering & Product visualization software with powerful AR & VR features dedicated to interior design, home decor, kitchen & bath, hospitality, lighting, home improvement, remodeling, and construction! Transform Retail, Manufacturing, and E-commerce into incredible buying experiences, and signi...
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite is an end-to-end Cloud-based Medical Billing, Revenue Cycle Management, Electronic Health Record Software, Practice Portal, and Practice Marketing CRM Software.
Moderlry
modelry.ai
Modelry is the end-to-end 3D product visualization platform, that empowers global e-commerce leaders to generate amazing product visuals and AR experiences using 3D models.
Cylindo
cylindo.com
Hundreds of furniture companies partner with Cylindo to get superior product visuals across the entire furniture buyer journey. We have created a platform that goes beyond high-quality product visualization and gives furniture businesses versatile assets they can leverage across multiple touchpoints...
Brikl
brikl.com
Brikl is the leading MicroStore and team store technology worldwide. Set up shop in 15 minutes and spend the time you've saved on growing your business. Brikl's embellishment and 3D visualization tools simplify complexity by allowing designers to swap flat images and manual edits for placeholders an...
Expivi
expivi.com
Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнт...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...
Rev.io
rev.io
Rev.io надає складну систему виставлення рахунків як послугу (BaaS) компаніям зв’язку, постачальникам послуг бездротового зв’язку та Інтернету речей, а також постачальникам голосових і мережевих послуг. Rev.io дає клієнтам змогу керувати складними моделями виставлення рахунків за підписку з найповні...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — це динамічний хмарний інструмент керування пропозиціями, який об’єднує шість основних бізнес-додатків в одне програмне забезпечення, щоб допомогти малим і корпоративним групам пропозицій автоматизувати процес пропозицій. Zbizlink — все включено. Це більше, ніж просто інструмент керування ...
Scaido.io
scaido.io
Сервіс для автоматизації бізнес-процесів продажів, який прискорює та спрощує підготовку котирувань, кошторисів та комерційних пропозицій у поєднанні з вашою CRM-системою, наприклад Pipedrive або HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze — це просте у користуванні програмне забезпечення для керування пропозиціями, яке дозволяє користувачам швидко створювати пропозиції продажу та ділитися ними. Він виділяється серед конкурентів своєю простотою і зручністю використання. Конструктор пропозицій із функцією перетягування допомага...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (раніше Diligend) — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення, який допомагає інституційним інвесторам, інвестиційним консультантам і інвестиційним менеджерам відповідати суворим вимогам щодо збору даних, аналізу, обміну, звітності та відповідності на кожному етапі житт...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — ідеальне рішення для надсилання пропозицій і контрактів, відстеження, коли клієнти їх відкривають, і швидшого закриття продажів за допомогою електронного підпису.
Pitch Power
pitchpower.ai
Створюйте пропозиції щодо бізнес-послуг і знаходьте потенційних клієнтів для вашого незалежного агентства чи підприємства за допомогою налаштованого програмного забезпечення зі штучним інтелектом Pitch Power. Економити час. Збільшити гучність. Конвертуйте більше. Відиграйте свій час.
Estii
estii.com
Програмне забезпечення для оцінки для постачальників рішень. Estii допомагає підприємствам сфери послуг оцінювати, оцінювати та вигравати більш прибутковий бізнес. Команди відділу продажів, рішень і доставки можуть співпрацювати над оцінками в режимі реального часу, повторюючи обсяг і графік і миттє...
Bidhive
bidhive.com
Плануйте, керуйте та відстежуйте діяльність вашої компанії з керування ставками в одному місці. Bidhive розроблено спеціально для того, щоб допомогти організаціям об’єднати команди продажів, попередніх угод і тендерних пропозицій, щоб зробити оперативний процес ставок швидшим і ефективнішим. Ми йдем...
Apropo
apropo.io
Apropo — це інструмент автоматизації пропозицій спеціально для компаній і спеціалістів з розробки програмного забезпечення. Зробіть кошториси своїх проектів точнішими, виграйте більше угод і ніколи більше не прогадайте бюджет завдяки звітам про оцінку в реальному часі та реальність.
EZsign
ezsign.ca
Спробуйте eZsign БЕЗКОШТОВНО. Гнучкі тарифні плани. Безпека найвищого рівня. Розроблено для канадських компаній.
uman.ai
uman.ai
Використовуючи AI Assistant від uman, компанії можуть оптимізувати ключові бізнес-функції, такі як створення пропозицій, підтримка клієнтів і адаптація співробітників. Він усуває бар’єри даних і підвищує доступність і можливість повторного використання інформації всередині компанії. Результатом стає...
Tango
tangoagreements.com
Програмне забезпечення для залучення клієнтів для креативних агентств. Оптимізуйте затвердження пропозицій, автоматизуйте виставлення рахунків і оплату, а також спростіть придбання додаткових послуг.
DeepStream
deep.stream
Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання джерела для укладання контрактів на процеси за допомогою ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електро...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — це інструмент SaaS для автоматизації керування резюме та прикладами для ставок і пропозицій. За допомогою CV Partner ви можете адаптувати резюме вашої компанії та минулі проекти/справи для тендерів, пропозицій або запитів на пропозиції. Крім того, інструмент дозволяє без зусиль адаптува...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — це онлайн-інструмент керування пропозиціями, який дозволяє відділу продажів створювати приголомшливі пропозиції за допомогою інтерактивних пропозицій та електронного підпису, щоб вразити потенційних клієнтів. Використовуйте статистику пропозицій, щоб укладати більше угод.
RFP360
rfp360.com
RFP360 дає змогу командам із пошуку та закупівель централізувати процес видачі запитів — збирати інформацію, оцінювати пропозиції та працювати з колегами та постачальниками в єдиному цифровому робочому просторі. Крім того, що клієнти роблять розумніший вибір при купівлі, клієнти підвищують ефективні...
Ombud
ombud.com
Створена на основі досвіду в розробці продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над вмістом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орієнт...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
Stigg
stigg.io
Stigg — це проста у впровадженні платформа для управління цінами та упаковкою, яка адаптується. Ми виключаємо зайву складність і зайві деталі, тому ви можете реалізувати будь-який тарифний план буквально за пару хвилин. Ми подбали про всі правильні абстракції та інтеграції, тому вам не потрібно витр...
Spresso
spresso.com
Модульні SaaS-рішення Spresso, створені роздрібними торговцями у відповідь на реальні проблеми, пов’язані з ціноутворенням, конфіденційністю даних, LTV і відтоком клієнтів. Статистика Spresso відкриває прибуток від ваших даних завдяки використанню машинного навчання, розширеної аналітики та ШІ
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимізуйте ціноутворення та рекламні акції за допомогою ParityDeals API Наш API пропонує доступ у режимі реального часу до нашої повної бази даних про ціни залежно від місця розташування, фестивалі тощо, що полегшує вам покращення функціональності вашого продукту та пропонує користувачам бездоганн...