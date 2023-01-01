Альтернативи - Shape.io

Planful

planful.com

Planful — це хмарна платформа FP&A для безперервного планування. Ви, команда FP&A, перебуваєте на передовій, швидко плануєте й аналізуєте, як керувати своєю організацією через часті та складні бізнес-зміни. Ваші знання та навички створені для таких моментів, і ми тут для вас.