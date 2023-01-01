Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shape» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Shape — це цифровий центр і спільнота, яка займається фітнесом, здоров’ям і красою, яка пропонує інклюзивні, надійні та повноцінні поради, які скеровуватимуть вас на будь-якому етапі вашого здоров’я.

Вебсайт: shape.com

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