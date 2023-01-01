Платформа розмов на основі ШІ для відповідей на різноманітні запити та надання допомоги.

Вебсайт: shako.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shako». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.