Альтернативи - SetSail

Spiff

spiff.com

Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).