WebCatalog
Sesame

Sesame

sesametime.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sesame» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Оптимізуйте управління співробітниками, заощаджуючи час, зусилля та гроші. Щоб ви могли побачити, як працює Sesame, ми пропонуємо вам 14-денну повністю безкоштовну пробну версію без зобов’язань.

Вебсайт: sesametime.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sesame». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Klinikare

Klinikare

klinikare.com

Billage

Billage

getbillage.com

FolderERP

FolderERP

foldererp.com

Vinted España

Vinted España

vinted.es

GesDatta

GesDatta

gesdatta.com

Loggro

Loggro

loggro.com

Bewe

Bewe

bewe.io

Rentger

Rentger

rentger.com

ITIKsoft

ITIKsoft

itiksoft.com

Cuentica

Cuentica

cuentica.com

Cetelem

Cetelem

cetelem.es

Berrly

Berrly

berrly.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності