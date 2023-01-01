Альтернативи - Sertifi

GoodSign

goodsign.io

Електронні підписи. Підписка не потрібна. Перше рішення цифрового підпису, де ви платите лише за те, що використовуєте. Немає обмежень щодо документів, функцій чи користувачів. Ми також виконуємо місію посадити 1 мільйон дерев у всьому світі, щоб допомогти приборкати глобальне потепління. Це фінансу...