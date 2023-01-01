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Sensible

Sensible

sensible.so

Користуватися вебзастосунком

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Сьогодні ми раді запустити Sensible Instruct, інструмент для розуміння документів на базі LLM, включаючи GPT-4. За допомогою Sensible Instruct ви використовуєте природну мову, щоб миттєво витягувати дані з будь-якого документа, навіть з тих, яких ви ніколи раніше не бачили. Резюме, рахунки-фактури, контракти, наукові дослідження, банківські виписки, рахунки за комунальні послуги тощо – Sensible Instruct може проаналізувати їх усе.

Вебсайт: sensible.so

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