Сьогодні ми раді запустити Sensible Instruct, інструмент для розуміння документів на базі LLM, включаючи GPT-4. За допомогою Sensible Instruct ви використовуєте природну мову, щоб миттєво витягувати дані з будь-якого документа, навіть з тих, яких ви ніколи раніше не бачили. Резюме, рахунки-фактури, контракти, наукові дослідження, банківські виписки, рахунки за комунальні послуги тощо – Sensible Instruct може проаналізувати їх усе.

Вебсайт: sensible.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sensible». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.