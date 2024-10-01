Альтернативи - sendwithus
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — це послуга хмарних обчислень, яку пропонує корпорація Oracle і забезпечує сервери, сховище, мережу, програми та послуги через глобальну мережу центрів обробки даних, керованих корпорацією Oracle. Компанія дозволяє надавати ці послуги на вимогу через Інтернет.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — це платформа доставки електронної пошти для команд розробників, яка дозволяє тестувати, надсилати та контролювати інфраструктуру електронної пошти в одному місці, і її підтримують понад 150 тисяч активних користувачів щомісяця. Mailtrap надає всі необхідні інструменти для роботи з електро...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark – це служба доставки електронної пошти, яка подобається розробникам і командам продуктів. Надсилайте трансакційні та маркетингові електронні листи та надсилайте їх у вхідні щоразу. Postmark зберігає одну з найкращих репутацій доставки в галузі, направляючи транзакційні та рекламні повідомле...
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих к...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаб...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це найпопулярніша платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Збільшуйте конверсії та продажі, покращуйте підтримку та розвивайтеся швидше за допомогою HelpCrunch. Функції включають: - Живий чат - Чат-бот - База знань - Маркетинг електронною поштою - Спливаю...
Mailgun
mailgun.com
Набір потужних API, які дозволяють вам легко надсилати, отримувати та відстежувати електронну пошту з вашої програми, незалежно від того, використовуєте ви Python, Ruby, PHP, C#, Node.js або Java. Легка інтеграція SMTP і простий RESTful API усувають заплутані деталі надсилання транзакцій або масової...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаш...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інс...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet — це потужний постачальник послуг електронної пошти, який використовується понад 150 000 компаній у всьому світі для створення, надсилання та відстеження своїх маркетингових і транзакційних електронних листів. Гнучка інфраструктура Mailjet може автоматично масштабуватися для надсилання до 15...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
Transpond
transpond.io
Керуйте підписниками, створюйте красиві шаблони, створюйте автоматичні електронні листи, надсилайте та відстежуйте кампанії. Ласкаво просимо до Transpond - передової маркетингової платформи. Спробуйте Transpond - простий у використанні маркетинговий пакет. Створюйте видатні повідомлення для своїх к...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
Knock
knock.app
Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб. Використовуйте наші API, щоб залучати користувачів, посилювати міжканальні робочі процеси та керувати налаштуваннями сповіщень. Основні функції: - Керування шаблонами - Сповіщення в додатку - Спостережливість...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — це постачальник інфраструктури електронної пошти №1 у світі та найефективніша служба доставки електронної пошти. Наші клієнти надсилають понад 5 трильйонів повідомлень на рік, понад 37 відсотків світової ділової електронної пошти. Декілька клієнтів SparkPost, у тому числі найбільші соціа...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — це комунікаційне програмне забезпечення для компаній і розробників. Ми пропонуємо SMS, MMS, голосовий зв’язок, онлайн-пошту, електронну пошту та факс — щоб допомогти вам спілкуватися з важливими людьми. ClickSend підтримує наша талановита команда з понад 100 людей, які працюють в Австр...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer допомагає командам маркетингу забезпечити більш персоналізований досвід роботи з клієнтами в кожній точці контакту протягом життєвого циклу. Отримайте уявлення про поведінку та залученість вашої аудиторії, щоб створити унікальний досвід покупців. Ви можете автоматизувати розмови з від...
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail — це унікальна маркетингова платформа електронної пошти, яка робить доставку електронної пошти простою та настроюваною. Незалежно від того, чи ви новачок в Інтернеті, чи експерт з баз даних, для вас є рішення JangoMail. JangoMail пропонує цілодобову підтримку клієнтів, складний HTML-редак...
Courier
courier.com
Створений для розробників, Courier — це найшвидший спосіб додати багатоканальні сповіщення про продукт у ваш веб-додаток, програму для настільного комп’ютера чи мобільного пристрою. Полегшіть життя розробників за допомогою набору функцій, таких як автоматизація, керування налаштуваннями, журнали ауд...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — це надійна та багатофункціональна служба SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), призначена для оптимізації доставки електронної пошти як для компаній, так і для окремих осіб. За допомогою TurboSMTP користувачі можуть надсилати електронні листи ефективно та безпечно, гарантуючи, що їхні по...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток д...
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі техно...