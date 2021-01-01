Альтернативи - Sender
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Typeform
typeform.com
Створюйте красиві інтерактивні форми — отримуйте більше відповідей. Кодування не потрібне. Шаблони для тестів, досліджень, відгуків, створення потенційних клієнтів тощо. Зареєструйтесь БЕЗКОШТОВНО.
Elementor
elementor.com
Створіть веб-сайт, проектуйте своє майбутнє. Розвивайте своє бачення за допомогою Elementor, щоб створювати, керувати та розміщувати приголомшливі веб-сайти! Ми допоможемо вам від А до Я за допомогою платформи веб-сайтів №1 для WordPress.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
ConvertKit
convertkit.com
Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
Flodesk
flodesk.com
Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Avochato
avochato.com
Avochato надсилає текстові повідомлення для бізнесу простим способом. Наша провідна на ринку служба обміну діловими текстовими повідомленнями з’єднає вас із клієнтами швидше й ефективніше, ніж будь-коли.
Privyr
privyr.com
Privyr — це програма, яка допомагає продавцям і компаніям перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів зі своїх телефонів.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.
Stripo
stripo.email
Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
Podia
podia.com
Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.