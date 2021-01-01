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Альтернативи - Sender

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Typeform

Typeform

typeform.com

Створюйте красиві інтерактивні форми — отримуйте більше відповідей. Кодування не потрібне. Шаблони для тестів, досліджень, відгуків, створення потенційних клієнтів тощо. Зареєструйтесь БЕЗКОШТОВНО.

Elementor

Elementor

elementor.com

Створіть веб-сайт, проектуйте своє майбутнє. Розвивайте своє бачення за допомогою Elementor, щоб створювати, керувати та розміщувати приголомшливі веб-сайти! Ми допоможемо вам від А до Я за допомогою платформи веб-сайтів №1 для WordPress.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.

Duda

Duda

duda.co

Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato надсилає текстові повідомлення для бізнесу простим способом. Наша провідна на ринку служба обміну діловими текстовими повідомленнями з’єднає вас із клієнтами швидше й ефективніше, ніж будь-коли.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr — це програма, яка допомагає продавцям і компаніям перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів зі своїх телефонів.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

Beefree

Beefree

beefree.io

Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

Botpress

Botpress

botpress.com

Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!

involve.me

involve.me

involve.me

Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.

Continually

Continually

continual.ly

Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

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