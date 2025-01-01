Альтернативи - Sematext

Sentry
sentry.io
Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice - це рішення для управління ІТ-послугами, що спрощує ІТ-операції та покращує задоволеність працівників за допомогою ефективних інструментів.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
Atera
atera.com
Atera - це платформа для управління ІТ-послугами, що забезпечує моніторинг, управління, автоматизацію та підтримку на одній інтерактивній панелі.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
Grafana
grafana.com
Grafana- це інструмент для моніторингу і візуалізації даних з різних джерел, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
New Relic
newrelic.com
New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic - це інструмент моніторингу доступності веб-сайтів, що повідомляє про простої через електронну пошту, SMS та інші канали.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie — рішення для управління інцидентами, що забезпечує моніторинг, сповіщення та планування викликів для ІТ-команд.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot - це сервіс моніторингу сайтів, який перевіряє їх доступність та надсилає сповіщення про проблеми через електронну пошту, Telegram та інші платформи.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty - це платформа для управління інцидентами, що дозволяє IT-командам швидко реагувати на проблеми та автоматизувати процеси.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks - це програмне забезпечення для бізнесу, що автоматизує обслуговування клієнтів, продажі та управління ІТ-послугами.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 пропонує безкоштовні та платні послуги моніторингу веб-сайтів, відстежуючи їх доступність і надаючи сповіщення по email та SMS.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Netdata
netdata.cloud
NetData - безкоштовний інструмент моніторингу в режимі реального часу для системних адміністраторів, що виявляє проблеми з продуктивністю та здоров'ям інфраструктури.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal - інструмент для моніторингу продуктивності додатків, що допомагає виявляти помилки та оптимізувати швидкість роботи програм.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.
ClickPress
click.press
ClickPress дозволяє покращити ваш сайт WordPress за допомогою функцій одного натискання для забезпечення швидкої роботи та оптимальної продуктивності.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Hexometer
hexometer.com
Гексометр - додаток для моніторингу веб-сайтів, що контролює їх доступність, продуктивність, помилки і SEO-оптимізацію.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
Uptime
uptime.com
Uptime — платформа моніторингу веб-сайтів, що забезпечує реальний моніторинг користувачів та синтетичне тестування для покращення продуктивності та доступності послуг.
Malcare
malcare.com
MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.
Broadcom
broadcom.com
Додаток Broadcom забезпечує безпечний доступ до технологічних рішень компанії, включаючи програмне забезпечення та управління даними.
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