Альтернативи - Sematext

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice - це рішення для управління ІТ-послугами, що спрощує ІТ-операції та покращує задоволеність працівників за допомогою ефективних інструментів.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

Atera

Atera

atera.com

Atera - це платформа для управління ІТ-послугами, що забезпечує моніторинг, управління, автоматизацію та підтримку на одній інтерактивній панелі.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana- це інструмент для моніторингу і візуалізації даних з різних джерел, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic - це інструмент моніторингу доступності веб-сайтів, що повідомляє про простої через електронну пошту, SMS та інші канали.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie — рішення для управління інцидентами, що забезпечує моніторинг, сповіщення та планування викликів для ІТ-команд.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot - це сервіс моніторингу сайтів, який перевіряє їх доступність та надсилає сповіщення про проблеми через електронну пошту, Telegram та інші платформи.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty - це платформа для управління інцидентами, що дозволяє IT-командам швидко реагувати на проблеми та автоматизувати процеси.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks - це програмне забезпечення для бізнесу, що автоматизує обслуговування клієнтів, продажі та управління ІТ-послугами.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7 пропонує безкоштовні та платні послуги моніторингу веб-сайтів, відстежуючи їх доступність і надаючи сповіщення по email та SMS.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

NetData - безкоштовний інструмент моніторингу в режимі реального часу для системних адміністраторів, що виявляє проблеми з продуктивністю та здоров'ям інфраструктури.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal - інструмент для моніторингу продуктивності додатків, що допомагає виявляти помилки та оптимізувати швидкість роботи програм.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress дозволяє покращити ваш сайт WordPress за допомогою функцій одного натискання для забезпечення швидкої роботи та оптимальної продуктивності.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Гексометр - додаток для моніторингу веб-сайтів, що контролює їх доступність, продуктивність, помилки і SEO-оптимізацію.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime — платформа моніторингу веб-сайтів, що забезпечує реальний моніторинг користувачів та синтетичне тестування для покращення продуктивності та доступності послуг.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare - це додаток безпеки для WordPress, який автоматично сканує сайт на наявність зловмисного ПЗ та забезпечує видалення, брандмауер і захист у реальному часі.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Додаток Broadcom забезпечує безпечний доступ до технологічних рішень компанії, включаючи програмне забезпечення та управління даними.

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