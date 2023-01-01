Альтернативи - SellHack
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
FindThatLead
findthatlead.com
Більше жодної ручної пошукової роботи! FindThatLead масштабує вашу генерацію потенційних клієнтів для продажів і зростання.
HG Insights
hginsights.com
Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
LoneScale
lonescale.com
Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
SalesQL
salesql.com
Збільште кількість потенційних клієнтів у LinkedIn Використовуйте SalesQL, щоб отримати адреси електронної пошти для своїх цілей LinkedIn, навіть якщо ви ще не підключилися до них.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
DiscoverData
discoverdata.ai
2x your revenue pipeline in 30 days. AI discovers contact details for all anonymous website visitors, get the data (mobile #'s, emails) for free!
SifData
sifdata.com
SifData helps companies monitor when their customers and prospects move companies and surface that intelligence within the CRM to drive pipeline, close deals faster and reduce churn.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads is a powerful web based Prospect Generation Software which not only find relevant prospects but also find contact details of it. All the data can be saved in your account, exported as well as transferred to other sites like SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp etc. It is a powerful Prosp...
MeetAlfred
meetalfred.com
Your all-in-one automation solution for LinkedIn, email, and Twitter outreach. With Meet Alfred, unlock the potential of smooth automation to effortlessly manage your multi-channel sales pipeline. Elevate your team’s efficiency and productivity, gaining back over 10 hours per week. Say goodbye to th...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes sales intelligence software helps businesses track, protect, engage, and sell better. Typically, businesses focus on driving more leads with top-of-the-funnel marketing efforts. But Foureyes allows companies to support bottom-of-the-funnel conversion activities and the people who are ultima...
hubsell
hubsell.com
HubSell uses technology with a layer of manual work to find the right companies and the right decision-makers based on your targeted customer profiles/personas, after which hubSell enables you to get in touch with the identified prospects through highly personalised messages directly to their inbox.
Zintlr
zintlr.com
Zintlr is a B2B sales-tech tool that brings the Z-factor to intelligence in leads and recommendations. Zintlr aims to transform the way prospecting research and intelligence gathering to identify top 5% of your TAM. Designed to assist you in recognizing and capturing the correct market, Zintlr inten...
Peakslead
peakslead.com
Find leads and close deals With Ease! Access accurate and real-time verified B2B database to drive growth with built-in email verification.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight курує мільйони онлайн-магазинів і надає вичерпну базу даних потенційних клієнтів електронної комерції в усьому світі з глибокою аналітикою про їхній трафік, галузь, використання технологій, ключових осіб, які приймають рішення, і багато іншого.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld допомагає компаніям прискорити доходи та зменшити витрати на залучення клієнтів, забезпечуючи швидший доступ до цільових потенційних клієнтів завдяки теплому знайомству.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без будь-якого втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить ...
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — це провідна платформа для активації та автоматизації продажів, яка має на меті трансформувати повсякденні продажі та маркетинг. Проект було засновано в Роттердамі, Нідерланди, наприкінці 2018 року командою з 10 осіб. Платформа надає дані компанії та контакти з високою точністю. Він пра...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 осн...
LeadDelta
leaddelta.com
Єдиний робочий простір для відносин вашої компанії. LeadDelta допомагає вам організувати та залучити вашу мережу, щоб ви могли активно використовувати свій найцінніший актив – ваші зв’язки. З LeadDelta ви отримаєте CRM-погляд вашої професійної мережі та вашої команди. LeadDelta дозволяє імпортувати ...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для створення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
UserGems
usergems.com
UserGems допомагає командам із доходів збільшити кількість і пришвидшити цикл продажів, забезпечуючи потенційних клієнтів, які найімовірніше купуватимуть. Щоразу, коли ваші клієнти змінюють свою роботу, UserGems автоматично показує їх як нових потенційних клієнтів вашим торговим представникам. Це до...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити ринок, на який можна звертатися.
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...
Success.ai
success.ai
Success.ai використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам надсилати необмежену кількість електронних листів перевіреним потенційним клієнтам, посилюючи ваше охоплення. Ми визначаємо правильних потенційних клієнтів, персоналізуємо ваші електронні листи та відстежуємо результати ваших кампаній, щоб ...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent дозволяє перевіряти потенційні клієнти в режимі реального часу, збагачувати дані про покупців, запускати робочі процеси електронною поштою та дзвінками та швидше укладати угоди – все це з одного інтерфейсу.
RelPro
relpro.com
Настроювані, адаптовані та інтегровані з вашим робочим процесом, рішення RelPro для розвитку бізнесу економлять ваш дорогоцінний час, прискорюють ініціативи щодо зростання та забезпечують результати.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу на різних типах медіа.
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб залишатися попереду конкурентів за...