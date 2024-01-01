Альтернативи - Segments.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Appen
appen.com
Розблокуйте Generative AI за допомогою Appen. Наші провідні в галузі продукти, глибокий досвід і неперевершена глобальна команда фахівців з навчання штучному інтелекту забезпечують винятковий досвід клієнтів. Ми є вашим надійним партнером із обробки даних, який дозволяє найбільш інноваційним компан...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Scale AI
scale.com
Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
Surge AI
surgehq.ai
Навчіться ШІ багатству людської мови. Створюйте потужні набори даних NLP, використовуючи робочу силу та платформу глобального маркування даних Surge AI.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
Supervisely
supervisely.com
Анотуйте зображення, відео, набори даних LiDAR і DICOM, співпрацюйте та навчайте нейронні мережі за допомогою екосистеми світового класу для ШІ
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Humanloop
humanloop.com
Уніфікована платформа для NLP Анотація, навчання та моніторинг на одній уніфікованій платформі на основі активного навчання. Значно простіше, у 10 разів швидше.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Muse.ai
muse.ai
Потужність відео – це просто для вас, команд, творців, конференцій, маркетингових курсів. Універсальна відеоплатформа для майбутнього Інтернету.
Sama AI
sama.com
Розкрийте потенціал вашої моделі за допомогою найкращої в галузі якості даних. Інтегрована платформа анотації даних на базі ML від Sama з валідацією за допомогою людини в циклі оптимізує розробку штучного інтелекту для швидшого досягнення точності та швидшого виходу на ринок.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight is a global leader in image captioning and understanding. Our aim is to deliver the most superior and state-of-the-art solution to people and companies around the world. CloudSight has two breakthrough consumer apps - CamFind, the world's first successful mobile visual search engine, whi...
brighter AI
brighter.ai
brighter AI provides image & video anonymization solutions based on state-of- the-art deep learning technology. Our solutions, Precision Blur and Deep Natural Anonymization (DNAT), redact faces and license plates and help companies comply with data protection regulations such as the GDPR. With our ...
ximilar
ximilar.com
Ximilar is a software company that helps businesses make better use of image data with AI and Machine Learning. Our clients are companies from various fields like healthcare, life sciences, e-commerce, stock photo agencies, home decor, fashion, manufacturing, real estate, and automotive. We are focu...
Partium
partium.io
Partium’s story began in 2020 with the idea of creating a lightning-fast, instant, and reliable search experience for everyone looking for spare parts. We reduced the need for technicians and users of parts catalogs and web shops to spend endless time searching for the right part. Instead, we help ...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye is an image search and recognition company. We are experts in computer vision, pattern recognition, neural networks and machine learning. Our mission is to make your images searchable.
INTSIG
intsig.us
As an industry-leading AI & Big Data company, INTSIG has developed many applications and formulated solutions for both individual users and corporate clients from across the globe. Famous for its two mobile Apps, CamScanner and CamCard, INTSIG has won the hearts of 2.3 billion people all around the...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Geospatial Software is a part of NV5. We create software products that help professionals across industries access, analyze, and share all types of data and imagery. Understand the World Around You Today, remotely sensed data is used to make critical decisions, to make discoveries, and to bette...
Zippin
getzippin.com
Zippin has developed the next generation of checkout-free technology enabling retailers to quickly deploy frictionless shopping in their stores. Zippin's patent-pending approach uses AI, machine learning and sensor fusion technology to create the best consumer experience: banishing checkout lines a...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI generates e-commerce product data that enables brands, retailers and marketplaces to deliver exceptional product discovery experiences. With Pixyle’s rich and detailed attributes, companies improve their site search engines and recommendation systems, helping shoppers find exactly what the...
Face Age
getfaceage.com
Face Age utilizes cutting-edge technology to analyze facial skin attributes, capturing details like wrinkles, pores, acne, and eye’s bag for an understanding of each customer's skin. Face Age is designed for easy integration into existing e-commerce platforms. Face Age offers various integration op...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ is a platform offering computer vision technologies that enable your applications to read and understand the world better.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel makes image and text classification easy for everyone. In just a few minutes, you can build an AI model to categorize images and text using any labels you want. No machine learning experience needed. Customers like Gardyn, Gust, and Square use Nyckel to automate manual tagging tasks, moderat...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Integrate facial recognition into your website, app or software with our cloud API. Accurate recognize and compare human faces. Identify previously tagged people in images. Detect age, gender, and emotions in the photo.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai is one of the world’s first general-purpose AI platforms that enables large enterprises around the world to build a wide range of AI-enabled applications across workflows and functions. Vue.ai delivers value unlike any other point solution bringing together image, video, and text data from ac...
Capsolver
capsolver.com
Capsolver‘s automatic captcha solver offers the most affordable and quick captcha-solving solution. You may rapidly combine it with your program using its simple integration option to achieve the best results in a matter of seconds. With a success rate of 99.15%, Capsolver can answer more than 10M c...
NoahFace
noahface.com
NoahFace provides highly configurable software solutions that transform iPads and smartphones into the most flexible, scalable, and dependable clocking platform on earth. Fast, reliable, and accurate, NoahFace offers modern features like facial recognition, temperature & alcohol screening, and much ...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Build Applications With Generative AI. Experience, prototype, and deploy AI with production-ready APIs that run anywhere.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — це постачальник послуг обробки даних, що спеціалізується на створенні та вдосконаленні великих мовних моделей. Нашими клієнтами часто є команда наукових співробітників технологічних компаній, які створюють і вдосконалюють власні моделі або моделі для своїх клієнтів. Вертикалі, в яких ми п...
Picterra
picterra.ch
Picterra — це корпоративна програмна платформа для навчання, розгортання та керування моделями машинного навчання, що забезпечують роботу геопросторових програм і бізнес-сервісів. Picterra дозволяє організаціям створювати масштабовані геопросторові продукти за допомогою геопросторової платформи MLOp...
Avala
avala.ai
Avala швидше надає точніше позначені дані штучного інтелекту з мінімальним часом налаштування та навчання. Комплексна відкрита платформа Avala обслуговує весь робочий процес AI Ops, поєднуючи контроль і керування наборами даних, досвід світового рівня для маркування даних і відгуків людей, а також н...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Універсальний інструмент даних — це веб-/настільна програма для редагування та анотування зображень, тексту, аудіо, документів, а також для перегляду та редагування будь-яких даних, визначених у розширюваному стандарті .udt.json і .udt.csv. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу, легко навчай...
CVAT.ai
cvat.ai
Інструмент анотації комп’ютерного зору (CVAT), розроблений для використання професійними групами анотації даних для маркування даних для алгоритмів комп’ютерного зору.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компанія AI for Healthcare, надає найсучасніше програмне забезпечення, мовні моделі та дані, щоб допомогти організаціям охорони здоров’я та наук про життя швидше створювати, розгортати та керувати проектами AI, LLM і NLP.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI виконує місію демократизації візуального штучного інтелекту та розблокування мільярдної вартості підприємства шляхом автоматизації ключових візуальних робочих процесів. Поєднуючи найкращі можливості людського та комп’ютерного зору, ми даємо можливість компаніям будь-якого розміру розкрити ці...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють ...
Prolific
prolific.com
Prolific допомагає спеціалізованим дослідницьким групам збирати дані найвищої якості, створені людьми, у великому масштабі, використовуючи нашу просту у використанні платформу для націлювання та керування учасниками з нашого різноманітного, перевіреного пулу учасників. Правда має значення: найкращі...
Alegion
alegion.com
Alegion має найпотужнішу та гнучку платформу анотацій для навчання даних на ринку. Це прискорює розробку моделі для найскладніших і суб’єктивних випадків використання. Він використовує інтегроване машинне навчання та має унікальні можливості, такі як умовна логіка, ітераційні завдання, багатоетапніс...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — це провідна платформа комп’ютерного бачення та постачальник професійних послуг, який надає наскрізні робочі процеси MLOps і DataOps корпоративного рівня для прискорення впровадження та розробки AI, орієнтованого на дані. Завдяки практичному застосуванню автоматизації на основі штучного і...
M47.AI
m47.ai
Навчіть свої моделі машинного навчання за допомогою нашої інтелектуальної платформи маркування даних, яка надає інструменти текстових анотацій і доступ до нашої міжнародної робочої сили, щоб ви могли коментувати будь-якою мовою
SUPA
supa.so
Створюйте орієнтований на користувача штучний інтелект за допомогою людських знань, інтуїції та досвіду. Автоматизовані робочі процеси маркування даних, анотації за допомогою штучного інтелекту, інтегрована робоча сила в Південній Азії, маркування даних у масштабі.
iMerit
imerit.net
iMerit є провідною компанією, що займається розробкою рішень для обробки даних зі штучним інтелектом, що надає високоякісні дані для систем комп’ютерного зору, обробки природної мови та контент-сервісів, які забезпечують машинне навчання та програми штучного інтелекту для великих підприємств. iMeri...
TrainingData.io
trainingdata.io
Позначення зображень і відеонавчальних даних із моделюванням для радіології, патології та інших форм медичних даних, які використовуються для створення моделей машинного навчання. Інструмент №1, якому довіряють медичні компанії, дослідники та технічні спеціалісти.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практичне використання штучного інтелекту для вирішення проблем «реального світу» є важким, тому від експертів потрібно узгодити знання предметної області для розробки правильних комбінацій даних/моделей. Великі мовні моделі, як-от GPT-4, чудово підходять для завдань загального призначення, але не в...
super.AI
super.ai
Автоматизуйте наскрізні бізнес-процеси з гарантованими результатами за допомогою інтелектуальної обробки документів super.AI (IDP).
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI створює прості у використанні інструменти НЛП, які допомагають компаніям аналізувати та отримувати практичні висновки зі своїх неструктурованих даних.
LinkedAI
linkedai.co
Швидше створюйте кращі дані ШІ! LinkedAI — це комплексне рішення для керування вашими навчальними даними з інструментами швидкого маркування, персоналом, керуванням даними та функціями автоматизації. Модель штучного інтелекту настільки хороша, наскільки її навчальні дані. Ми надаємо наскрізне ріше...
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — це безкоштовна навчальна платформа даних із сильною мультимодальною функцією та інструментами анотації на основі ШІ, яка підтримує: - Автоматичне анотування та відстеження об’єктів 3D-хмари точок (один кадр і серія кадрів), злиття 2D- і 3D-датчиків, зображень і відео (послідовні зоб...
Shaip
shaip.com
Shaip надає високоякісні дані різних типів (текст, аудіо, зображення та відео) компаніям, які прагнуть створювати неупереджені та високоякісні моделі AI/ML. Shaip ліцензує, збирає та коментує дані для випадків використання в галузі охорони здоров’я, розмовного штучного інтелекту, комп’ютерного зору...
Datature
datature.io
Datature спрощує те, як люди створюють можливості глибокого навчання. Використовуючи Nexus, нашу наскрізну платформу #nocode mlops, ми дозволяємо кожному створювати власні прориви ШІ.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...