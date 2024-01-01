Альтернативи - Search.io
Guru
getguru.com
Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єдну...
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Command E
getcommande.com
Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.
Happeo
happeo.com
Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
nuclia
nuclia.com
Вставте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Glean
glean.com
Миттєво дізнайтеся, що знає ваша компанія. Глін — помічник на роботі з інтуїцією. Шукайте в усіх програмах вашої компанії, щоб знайти саме те, що вам потрібно, і дізнатися те, що вам слід знати.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Onna
onna.com
Onna централізує дані з ваших улюблених додатків, щоб забезпечити оптимізований, спрощений пошук і керування в одному місці.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm is a Search as a Service. Our search API offers web-scale, real-time, full text, instant search for your data and documents. SeekStorm is a Crawler as a Service. A high-performance, focused crawler turns any website into JSON docs with structured data 20x speed and 200x payload compared to...
Instaclustr
instaclustr.com
Fully Hosted and Managed Service for OpenSearch OpenSearch is a powerful search and analytics suite that allows for data ingest, logging, search, aggregation, viewing, and analysis. These capabilities enable a wide range of valuable use cases such as logging and application search. Instaclustr Manag...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai keeps your search evergreen with expert deployment, ongoing maintenance, and maximum data security for Elasticsearch or OpenSearch.
Vectara
vectara.com
Vectara is an LLM-powered conversational search and knowledge discovery platform which allows businesses to have intelligent conversations over their own data (think ChatGPT but for your data). Developer-first, the platform provides a simple API and gives developers access to cutting-edge NLU (natur...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch empowers developers and business teams to create the most intuitive search experience that increases search-based conversions
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch is a generative AI enterprise search platform from the makers of GoLinks. GoSearch connects 100+ personal and company applications to provide a single, unified interface to search — powered by generative AI for insights summarized from multiple sources. Whether the query is “how to reset my...
Miso.ai
miso.ai
Miso democratizes the machine learning superpowers of platforms like Google and Amazon so any team can rapidly build scalable and unified search, discovery, and engagement for their entire user journey. And unlike traditional solutions, Miso can personalize 100% anonymously — no tracking users or mi...
Loop54
loop54.com
Loop54s E-commerce site search and personalisation is powered by proprietary AI. Loop54 AI personalises your site search and category navigation, so each visitor experiences relevant results. While most personalisation tools require months of data collection, Loop54 uses small sets of data to do the...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide is a slide search and library solution with a PowerPoint add-in. Access all of your slides, images, and videos without ever leaving PowerPoint. TeamSlide checks your presentations for version control, prompting you when there are out-of-date slides. Seamlessly connect TeamSlide to SharePoi...
Findr
usefindr.com
Universal search for all your apps. Findr is an AI-powered search assistant that helps you search across all your apps, at once. With Findr, you can: 1. Cut down time spent on searching for information. 2. Stop asking for links and documents - improve team collaboration and productivity. 3. Gather r...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io enables businesses to build the best app search experience with industry leading UI components, a control plane to deploy changes in realtime and provides actionable analytics for search. It works out of the box with Elasticsearch and OpenSearch.
Outmind
outmind.ai
Outmind gives you instant access to your documents, emails, conversations... to make you gain time, quality and efficiency. With Outmind, you don't re-create existing documents: you can start from internal reference items. Our machine-learning algorithms automatically show the best results for each ...
Hebbia
hebbia.ai
Developer of user interfaces for Artificial General Intelligence (AGI). Hebbia’s Matrix product is a co-pilot for knowledge work used by finance, law, government, and pharmaceutical companies. Matrix accurately tackles the most complex tasks by breaking them down into understandable LLM actions. Use...
Constructor
constructor.io
The Product Discovery Platform that drives attractive product discovery moments in every channel across the entire shopper journey—from Search and Browse to Recommendations and Guided Selling. Built on the latest AI/ML search technology, Constructor's Native Commerce Core learns from every customer ...
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec's custom search engine lets you add super fast search results to your website quickly. It also offers powerful customization options at the click of a button. It is also a great google site search replacement Features- 1. Superfast autocomplete. 2. Spell correctExpertrec's affordable custo...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch is an Artificial Intelligence driven personalized search and recommendations platform that powers success for any size business across all industries. Our goal is to ensure brands have innovative tools to deliver an accurate, relevant search experiences enabling users to find the relevant...
Cludo
cludo.com
Cludo is an intelligent search tool designed to simplify the lives of web and marketing teams through automation and meaningful data. We make search easy for both you and your end users. Cludo optimizes the way organizations and their customers connect with and use information. Our easy-to-use site ...
Site Search 360
sitesearch360.com
Smart, fast, highly customizable search for your website. - Index your site pages, products, YouTube videos, FAQs, and documents (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Use our powerful crawler, provide a sitemap, upload a feed, use our API, or combine all methods at once to successfully index your content. - Get...
SearchStax
searchstax.com
Powerful Search Made Easy SearchStax is the easiest and fastest way for marketers and developers to deliver the most powerful, relevant and robust search experiences. We offer end-to-end software solutions ranging from managed hosted Solr infrastructure on the backend to advanced and personalized si...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся біл...
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search відкриває статистичні дані за допомогою Generative AI пошуку для всього підприємства. Нова пошукова й аналітична система на основі штучного інтелекту виходить за рамки надання результатів, пропонуючи контекст, аналіз і глибоке розуміння вашої організації. Створений для легко...
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює ваші навчальні дані чат-бота, віз...
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повід...
AddSearch
addsearch.com
Пошук і фільтрація сайтів на основі ШІ з найвищою рентабельністю інвестицій на ринку. Збільште кількість конверсій на своєму веб-сайті за допомогою найбільш рекомендованого рішення для пошуку на сайті. Отримайте повну підтримку впровадження та швидке налаштування для будь-якої платформи за допомого...
Doofinder
doofinder.com
Оновіть свою електронну комерцію за допомогою розумного пошуку на сайті Надайте високорелевантні результати пошуку за допомогою штучного інтелекту та оптимізуйте досвід покупок ваших клієнтів, одночасно покращуючи ваші продажі.
Conversica
conversica.com
Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту для прибуткових команд. Розблокуйте дохід протягом усього життєвого циклу за допомогою Revenue Digital Assistants.
Unleash
getunleash.io
Друзі не дозволяють друзям створювати власну систему прапорів функцій. Управління функціями Unleash розроблено з урахуванням великих підприємств, тому вам не доведеться створювати його самостійно. Ми маємо відкритий код, приватні, безпечні та готові до найскладніших налаштувань із коробки.
Clerk.io
clerk.io
Персоналізація без файлів cookie без обмежень. Clerk.io забезпечує персоналізацію та релевантність протягом усього шляху вашого клієнта, щоб автоматично збільшувати продажі через пошук на сайті, рекомендації продуктів, електронні листи, соціальні мережі та оголошення.
Collato
collato.com
Миттєві відповіді, без зусиль. Познайомтеся з колективним мозком вашої команди. Заощаджуйте години, швидко знаходячи розподілену інформацію про продукт у всіх своїх інструментах.