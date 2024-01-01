Альтернативи - Seamless

Deliveroo

deliveroo.co.uk

харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих ресторанів і ваших улюблених страв на ...