Альтернативи - Scribble Maps
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Mapbox
mapbox.com
Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
TravelTime
traveltime.com
Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
PlaceKit
placekit.io
API пошуку місцезнаходження – пошук місць у всьому світі, автозаповнення, місцезнаходження магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Nrby
nrby.com
Nrby is the smarter way for mobile teams to communicate. Created by veterans of field operations with decades of experience, Nrby is designed to be easy and intuitive to use by field personnel, contractors and managers on mobile, tablet, and desktop. The app features powerful Location Intelligence c...
Fielda
fielda.com
Fielda is a Low-Code and Easy to use Mobile Data Collection and Workflow management platform built specifically for field activity. Whether your organization is doing Field Asset inspection, Device Installation projects, or simple data collection, Fielda can help you stay on schedule, share data, el...
xMap
xmap.ai
xMap is an location intelligence SaaS platform that provides vast range of data sets from multiple industries which allow enterprises and businesses to view data on maps, analyze the data and make data based decisons. xMap is offering comprehensive insights that guide businesses seamlessly to unpara...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile provides delivery route optimisation through geo-location and tracking automation. It also outlines the optimal usage of the resource capacity to reduce its cost up to 10%. The overall travelling distance and time can be reduced which would optimise company resources.
Maptive
maptive.com
Maptive transforms your data into a custom Google map in minutes. Start a free trial of our feature-rich enterprise-level software, and discover the hidden opportunities in your data with our powerful mapping tools.
GeoComply
geocomply.com
Founded in 2011, GeoComply provides fraud prevention and cybersecurity solutions that detect location fraud and help verify a user's true digital identity. Trusted by leading brands and regulators for the past ten years, the company's fraud and compliance solutions are approved by dozens of regulato...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, a global Consumer Insights platform, helps marketing and operational leaders improve their effectiveness with actionable intelligence to drive business results. Its mission is to create a more relevant world where brands are empowered to reach and build relationships with their consumers....
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, a global Consumer Insights platform, helps marketing and operational leaders improve their effectiveness with actionable intelligence to drive business results. Its mission is to create a more relevant world where brands are empowered to reach and build relationships with their consumers....
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps is a cloud-based and easy-to-use retail mapping platform. The platform specialises in location intelligence, mapping and data analysis. GapMaps enable retail businesses to build and apply census, industry and digital data to network planning processes. Businesses obtain powerful, cost-effect...
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, що містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів при...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.
Loqate
loqate.com
Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.