Альтернативи - Scompler
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
Taboola
taboola.com
Додаток консолі адміністрування для видавців і рекламодавців Taboola
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти веб-сайту для збільшення вашої онлайн-аудиторії. Рішення для обробки даних, які створюють привабливі зв’язки з клієнтами. Інструменти конфіденційності для керування згодою та відповідності GDPR.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it дозволяє професіоналам і компаніям досліджувати та публікувати вміст за допомогою свого інструменту курування вмісту.
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Paper.li
paper.li
Створіть свою цифрову присутність за лічені хвилини. Ми надамо вам вміст, яким ви зможете ділитися щодня. І веб-сайт, який завжди свіжий.
Storipress
storipress.com
Ідеальна платформа для створення та керування вмістом, яка спрощує ваш редакційний процес і адаптується до вашої аудиторії. Завдяки таким функціям, як власний канбан і перегляд календаря, конструктор сайтів, інтеграції для підвищення доходу та потужні інструменти SEO, Storipress дозволяє вам створюв...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – пл...
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Waapiti
waapiti.eu
Відкрийте для себе ідеальну платформу для швидкого й легкого керування будь-яким екраном. У будь-який час і з будь-якого місця. Правильно, без обмежень.
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для виявлення та розповсюдження вмісту.
InPowered
inpowered.ai
Платформа штучного інтелекту inPowered дозволяє брендам максимізувати рентабельність інвестицій у контент-маркетинг. Завдяки штучному інтелекту та рокам машинного навчання їхні рішення Content Intelligence та Content Distribution дозволяють маркетологам збирати приватні дані та використовувати їх дл...
Shareaholic
shareaholic.com
Ми є міжнародною командою, яка прагне допомогти брендам і видавцям залучати свою аудиторію під час кожного відвідування веб-сайту. Shareaholic працює в бізнесі вже більше десяти років, ми любимо те, що ми робимо, і живемо заради задоволення наших клієнтів. Наш набір продуктів отримав багато престижн...
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим зростаючим брендам, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації маркетингу каналів. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з переві...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem — це платформа соціальної публікації штучного інтелекту, якій довіряють провідні видавці для автоматизації та оптимізації обміну вмістом у соціальних мережах. Видавці використовують True Anthem для збільшення веб-трафіку, підвищення соціальних KPI та автоматизації робочого процесу соціал...
Supapass
supapass.com
Усе, що вам потрібно, щоб створити контент-бізнес навколо свого подкасту Створіть програму та веб-сайт світового класу, щоб підняти свій бренд, захопити вашу аудиторію та змусити клієнтів повертатися, щоб весь ваш вміст зберігся в одному місці, заощаджуючи ваш час і збільшуючи продажі
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісної доставки інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys — це безпечна хмарна цифрова платформа звітності, створена для безболісного надання інвестиційних даних і аналізу. Наші рішення забезпечують легкий досвід для тих, хто потребує повністю автоматизованих і потужних систем інвестиційної звітності, порталів для клієнтів і глобальних інвестиційн...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Connatix
connatix.com
Connatix — це компанія відеотехнологій наступного покоління, яка дає можливість видавцям і рекламодавцям надавати успішні відеозаписи широкій аудиторії. Ми віримо в силу привабливого вмісту та прагнемо створити перші на ринку відеотехнології, оптимізовані для підвищення продуктивності. Від потужних ...
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і сервіс Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без ...
KAWO
kawo.com
KAWO є одним із провідних гравців маркетингу SaaS у Китаї, який займається розробкою найбільш зручної програмної платформи для розширення можливостей китайських команд соціальних медіа для досягнення величі. Це центральний центр для маркетингових команд для ефективної співпраці, планування, керуванн...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - все в одній креативній і маркетинговій платформі. Маркетинговим командам важко виконувати свою роботу, не кажучи вже про масштабування своїх маркетингових зусиль. Розповідання історій у світі цифрових і соціальних медіа є напруженим і хаотичним процесом, у якому задіяно стільки різних...
1World Online
welcome.1worldonline.com
Платформа 1World's складається з додатків, таких як опитування, вікторини, опитування та дебати для підвищення залученості та можливостей отримання прибутку.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo — це рішення для фото- та відеомаркетингу, яке спрощує й автоматизує розповсюдження фотографій клієнтів, дозволяючи операторам турів і заходів: - Покращувати враження від гостей за допомогою фотоспогадів. - Заохочуйте маркетинг із вуст в уста за допомогою високоякісних повідомлень клієнтів у...
Arena
arena.im
Arena розробляє наступне покоління інструментів для спілкування в прямому ефірі на основі даних першої сторони, щоб створити довірену аудиторію в прямому ефірі всюди. Наші рішення (чат, живий блог, Arena Personas) використовують найпопулярніші функції соціальних медіа, щоб швидко створити глибоку вз...
emlen
emlen.io
emlen — це платформа №1 для підтримки покупців, яка сприяє обміну контентом про продаж і співпраці між продавцем і покупцем. emlen зосереджується на командах продажів і доходів за допомогою унікальної технології цифрових торгових кімнат, щоб підвищити швидкість продажів в епоху покупців.
GetSocial
getsocial.io
80% ділиться через копіювання, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту. GetSocial вирішує цю проблему, пропонуючи унікальне поєднання соціальних віджетів для понад 30 мереж, щоб збільшити ваш органічний соціальний трафік, докладну аналітику щодо активності обміну інформацією, включаючи...
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
Cohley
cohley.com
Cohley — це програмна платформа, яка допомагає брендам масштабувати свої контент-стратегії — від відео на iPhone до професійної фотографії та текстових оглядів — для покращення цифрової продуктивності. У сучасному маркетинговому середовищі бренди потребують більше контенту, ніж будь-коли. Крім оптим...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протяго...
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Pepper Content
peppercontent.io
Збільште свій дохід за допомогою контент-маркетингу Pepper CMP допомагає командам маркетингу створювати ідеї, створювати та розповсюджувати вміст швидко та в масштабах за допомогою генеративного штучного інтелекту та нашої мережі експертів.
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta пропонує Zemanta One, першу в світі багатоканальну платформу на стороні попиту (DSP), створену для продуктивності.
UpContent
upcontent.com
UpContent допомагає користувачам зміцнити довіру своєї аудиторії шляхом виявлення, співпраці та розповсюдження підібраного вмісту на різноманітних платформах.
Skyword360
skyword.com
Skyword дозволяє брендам легко розповідати справжні історії, які встановлюють довіру та будують тривалі відносини. Наше відзначене нагородами програмне забезпечення контент-маркетингу, глобальна мережа талантів і набір послуг сприяють зростанню бізнесу понад 300 найкращих світових брендів.