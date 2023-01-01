Альтернативи - Scalingo
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — це веб-сервіс сховища контролю версій, який належить Atlassian, для вихідного коду та проектів розробки, які використовують системи контролю версій Mercurial (з моменту запуску до 1 липня 2020 року) або Git (з жовтня 2011 року). Bitbucket пропонує як комерційні плани, так і безкоштовні о...
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — це німецький розробник веб-сайтів і комплексне рішення для хостингу, призначене для того, щоб користувачі могли створювати власні веб-сайти без жодного досвіду веб-дизайну. Компанія є приватною, її головний офіс знаходиться в Гамбурзі, Німеччина, з офісами в Мюнхені та Токіо. Jimdo має два п...
Gitea
gitea.io
Gitea — це полегшене рішення для розміщення коду, яке керує спільнота, написане на Go. Публікується за ліцензією MIT.
G-Core Labs
gcorelabs.com
Глобальний хостинг, CDN, Edge і хмарні служби.
UpCloud
upcloud.com
Легка глобальна інфраструктура. Тисячі компаній по всьому світу працюють на UpCloud. Наші клієнти запускають критично важливі для бізнесу програми на нашій хмарній платформі корпоративного рівня. Вони цінують нашу високу продуктивність, надійне обслуговування та індивідуальний підхід.