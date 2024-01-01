Альтернативи - Scale AI
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Appen
appen.com
Розблокуйте Generative AI за допомогою Appen. Наші провідні в галузі продукти, глибокий досвід і неперевершена глобальна команда фахівців з навчання штучному інтелекту забезпечують винятковий досвід клієнтів. Ми є вашим надійним партнером із обробки даних, який дозволяє найбільш інноваційним компан...
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесіть свої дані в еру ШІ. Змініть те, як усі отримують доступ, керують і діють на основі даних і статистичних даних, об’єднавши кожне джерело даних і аналітичну службу разом — на єдиній платформі на базі ШІ.
Surge AI
surgehq.ai
Навчіться ШІ багатству людської мови. Створюйте потужні набори даних NLP, використовуючи робочу силу та платформу глобального маркування даних Surge AI.
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
Prolific
prolific.com
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
neptune.ai
neptune.ai
Реєструйте, упорядковуйте, порівнюйте, реєструйте та діліться всіма своїми метаданими моделі ML в одному місці. - Автоматизуйте та стандартизуйте в міру зростання вашої команди моделювання - Співпрацюйте над моделями та результатами зі своєю командою та всієї організації - Використовуйте хостинг, р...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Supervisely
supervisely.com
Анотуйте зображення, відео, набори даних LiDAR і DICOM, співпрацюйте та навчайте нейронні мережі за допомогою екосистеми світового класу для ШІ
Humanloop
humanloop.com
Уніфікована платформа для NLP Анотація, навчання та моніторинг на одній уніфікованій платформі на основі активного навчання. Значно простіше, у 10 разів швидше.
Sama AI
sama.com
Розкрийте потенціал вашої моделі за допомогою найкращої в галузі якості даних. Інтегрована платформа анотації даних на базі ML від Sama з валідацією за допомогою людини в циклі оптимізує розробку штучного інтелекту для швидшого досягнення точності та швидшого виходу на ринок.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...
Shaip
shaip.com
Shaip надає високоякісні дані різних типів (текст, аудіо, зображення та відео) компаніям, які прагнуть створювати неупереджені та високоякісні моделі AI/ML. Shaip ліцензує, збирає та коментує дані для випадків використання в галузі охорони здоров’я, розмовного штучного інтелекту, комп’ютерного зору...
Openlayer
openlayer.com
Найдосконаліша платформа для створення високоякісних, надійних моделей з нуля.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Універсальний інструмент даних — це веб-/настільна програма для редагування та анотування зображень, тексту, аудіо, документів, а також для перегляду та редагування будь-яких даних, визначених у розширюваному стандарті .udt.json і .udt.csv. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу, легко навчай...
TrainingData.io
trainingdata.io
Позначення зображень і відеонавчальних даних із моделюванням для радіології, патології та інших форм медичних даних, які використовуються для створення моделей машинного навчання. Інструмент №1, якому довіряють медичні компанії, дослідники та технічні спеціалісти.
Kognic
kognic.com
Найкраще у своєму класі рішення для об’єднання датчиків для ADAS/AD, яке використовується для дослідження, формування та пояснення наборів даних.
Replicate
replicate.com
Запустіть ШІ за допомогою API. Запускайте та налаштовуйте моделі з відкритим кодом. Розгортайте власні моделі в масштабі. Усе з одним рядком коду.
Model Share
modelshare.ai
Платформа Model Share AI MLOps є динамічним центром інновацій машинного навчання. Це дозволяє інженерам з обробки даних і машинного навчання легко керувати проектами ML від початку до кінця. Ви можете вдосконалювати моделі, відстежувати прогрес за допомогою розширеної аналітики ML і інструментів зв...
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого партнера з аналітики на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТ...
CVAT.ai
cvat.ai
Інструмент анотації комп’ютерного зору (CVAT), розроблений для використання професійними групами анотації даних для маркування даних для алгоритмів комп’ютерного зору.
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...