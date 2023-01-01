Scalable Capital є найбільшим у Європі менеджером цифрових активів і постачальником нео-брокера для самокерованих інвесторів.

Вебсайт: scalable.capital

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