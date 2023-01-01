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Satu Kemenkeu

Satu Kemenkeu

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Вебсайт: kemenkeu.go.id

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Super App SATU Kemenkeu — це трансформація e-kemenkeu, яка містить різноманітні загальні модулі програми, які можуть використовуватися працівниками для підтримки щоденної продуктивності роботи.

Вебсайт: kemenkeu.go.id

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