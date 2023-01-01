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Альтернативи - SalesRabbit

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.

ProntoForms

ProntoForms

prontoforms.com

ProntoForms (TSXV: PFM) — це канадський розробник програмного забезпечення та мобільних додатків, який надає користувачам платформу розробки з низьким кодом для створення додатків для управління корпоративними послугами. Програма оцифровує документообіг, щоб надати працівникам можливість заповнювати...

Proposify

Proposify

proposify.com

Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.

Repsly

Repsly

repsly.com

Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.

Allego

Allego

allego.com

Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.

Nusii

Nusii

nusii.com

Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan — це американська компанія з розробки програмного забезпечення для планування, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Anaplan продає підписки на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та надає дані для прийняття рішень.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.

Loopio

Loopio

loopio.com

Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

Платформа підтримки продажів, яка допомагає підприємствам роздрібної торгівлі отримувати на 50% більше доходу від своїх відділів продажів, дистриб’юторів і клієнтів.

Spiff

Spiff

spiff.com

Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).

Quoter

Quoter

quoter.com

Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

Розкрийте продуктивність за допомогою інтегрованої мобільної платформи для роздрібних операцій, комунікацій і аналітики в реальному часі.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

Другий пілот торгових представників на місцях. Командний центр для зовнішніх лідерів продажів. Мобільна програма Map My Customers для iOS і Android допомагає стороннім торговим представникам: візуалізуйте клієнтів як шпильки на карті • Перегляньте на карті області з найбільшими бізнес-можливостями •...

Upwex

Upwex

upwex.io

Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.

inSitu Sales

inSitu Sales

insitusales.com

Універсальний мобільний додаток для продажів на місцях, DSD і введення замовлень Створення замовлень на продаж, мобільних рахунків-фактур, оцінок і платежів. Оптимізуйте маршрути продажів і відстежуйте представників за допомогою Live GPS. Створюйте портали електронної комерції

DocSales

DocSales

docsales.com

Ви закриваєте угоди. Ми поставили їх на автопілот. DocSales дозволяє вам створювати пропозиції та контракти за допомогою обраної вами CRM без натискань і зусиль.

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.

CaptivateIQ

CaptivateIQ

captivateiq.com

CaptivateIQ — це програмне забезпечення №1 у рейтингу комісії з продажу, призначене для об’єднання команд. Ми надаємо командам змогу керувати комісійними з більшою точністю та прозорістю.

Demoleap

Demoleap

demoleap.com

Experience the power of Real-Time Guided Selling and drive your team to success 🚀 Demoleap real-time sales playbooks reinforce winning behaviors and eliminate cognitive burnout's effects on your seller's performance. Our five-star solution combines product and verbal cues to surface knowledge that ...

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

A sales performance management solution for growing sales teams. By automatically collecting real-time data from your key systems (CRM, VOIP & more), OneUp gives sales and managers clear insights, automated reports, leaderboards and contests. The platform powers rich TV displays of league tables, da...

SalesScreen

SalesScreen

salesscreen.com

SalesScreen is a state-of-the-art sales performance platform that uses gamification and visualisation to empower sales teams to unleash their full potential. Our mission is to help our customers improve sales performance and build happier workplaces. SalesScreen is designed to meet the challenges of...

Spinify

Spinify

spinify.com

Ranked as the #1 Sales Gamification Platform, Spinify stands out as the only platform in its league to integrate advanced AI, revolutionizing sales team efficiency and productivity. Spinify is renowned for its transparent, clear and flexible pricing, to support your business at any stage of its grow...

WBudget

WBudget

wbudget.io

WBudget — це універсальна веб-платформа для створення, редагування та надсилання цінових пропозицій і пропозицій щодо продажу. Це гнучка платформа, яка допускає кілька інтеграцій з іншими бізнес-додатками через Zapier і Webhooks, розширюючи можливості для компаній усіх типів і розмірів. Середній кор...

Quick FPA

Quick FPA

quickfpa.com

Безкоштовні інструменти оцінки Quick FPA допоможуть вам створити детальний обсяг проекту за дуже короткий час і гарантувати, що ваш проект залишиться в межах бюджету.

Proposable

Proposable

proposable.com

Proposable дає змогу вашій компанії створювати, відстежувати та підписувати всі ваші пропозиції без головного болю. Від створення та надсилання веб-пропозицій, які можна відстежувати, до укладення угоди за допомогою інтегрованих електронних підписів, Proposable автоматизує весь процес пропозиції.

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