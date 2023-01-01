Альтернативи - SalesRabbit

WBudget

wbudget.io

WBudget — це універсальна веб-платформа для створення, редагування та надсилання цінових пропозицій і пропозицій щодо продажу. Це гнучка платформа, яка допускає кілька інтеграцій з іншими бізнес-додатками через Zapier і Webhooks, розширюючи можливості для компаній усіх типів і розмірів. Середній кор...