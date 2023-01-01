Альтернативи - SalesGRID
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Highspot
highspot.com
Highspot пропонує найдосконаліші в галузі інструменти та програмне забезпечення для підтримки продажів для підвищення ефективності маркетингу та збільшення продажів.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - програмне забезпечення для керування знаннями для тестів, тестів, тренінгів, карток, бази знань. Почніть роботу з нашим програмним забезпеченням для керування знаннями.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Seismic
seismic.com
Дізнайтеся, як рішення Seismic для активації, навчання та інструктажу на основі штучного інтелекту дозволяє командам продажів і маркетингу залучати покупців і збільшувати дохід.
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Flipdeck
flipdeck.com
Простий візуальний органайзер вмісту Вам важко організувати та надати вміст? Люди розчаровані через те, що не можуть знайти те, що їм потрібно? Спростіть представлення будь-якого вмісту будь-де, створивши посилання на нього на картці Flipdeck. Створюйте картки з посиланнями на будь-який вміст, який ...
Zoomifier
zoomifier.com
Кращий спосіб керувати життєвим циклом контенту продажів для прискорення ефективності продажів ZOOMIFIER Продукт Рішення Ресурси Ціноутворення Запит на вхід Демонстрація Кращий спосіб керувати життєвим циклом контенту продажів для прискорення ефективності продажів Лідери галузі, які використовують Z...
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір ...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck — це платформа для оповідання документів, яка співпрацює з корпоративними відділами продажів, CS onboarding і маркетинговими командами для надання персоналізованого контенту в масштабі. Легко додавайте голос або відео до будь-якого документа чи презентації, надсилайте унікальні посилання для...
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
Prezentor
prezentor.com
У Prezentor ми віримо в те, щоб зробити продажі більш людяними. Наше програмне забезпечення для динамічних продажів змінює спосіб здійснення продажів, створюючи різноманітні враження від торгових презентацій, щоб ви могли продавати краще та стати надійним порадником свого клієнта. Prezentor допомага...
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
Matik
matik.io
Matik автоматизує створення та надсилання персоналізованих презентацій на основі даних. Просто надайте Matik кілька вхідних даних (наприклад, для якого облікового запису призначено колоду, діапазон дат), і Matik запитає дані, щоб створити колоду Google Slides або Microsoft PowerPoint із персоналізов...
Showell
showell.com
Showell — це відзначений нагородами інструмент для підтримки продажів, який дає змогу керувати, презентувати, ділитися та відстежувати ваш продажний вміст. Це все, що потрібно вашим торговим представникам, щоб розумніше продавати та укладати більше угод. Об’єднайте свої продажі, маркетинг і управлін...
Enablix
enablix.com
Команди відділу доходів працюють швидко, і ввімкнення не повинно їх уповільнювати. Enablix забезпечує синхронізацію між вашими командами, щоб ваші маркетологи могли без проблем озброїти ваших представників вмістом, навчальними ресурсами та ресурсами, необхідними для досягнення результатів. Enablix —...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — це ваше найкраще рішення для впорядкування, пошуку та обміну інформацією. Централізуйте знання своєї команди, забезпечте швидкий і легкий доступ до всього свого вмісту. Використовуйте свій вміст на спеціальних сторінках, які ви адаптуєте для будь-якої ситуації, щоб заощадити час, гроші та не...
DealLab
deallab.io
DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте тривоги та ризики та уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте комуніка...
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являєтьс...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
Storydoc
storydoc.com
Легко створюйте приголомшливі інтерактивні колоди, які підвищують зацікавленість. Перейдіть від статичних PDF-файлів до ефективного забезпечення, яке оживить вашу історію.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — це веб- та мобільний додаток для автоматизації продажів, створення потенційних клієнтів і адаптації. Інструмент допомагає заощадити час і підвищити ефективність презентацій менеджерам з продажу, маркетологам, кадровикам і всім, хто активно використовує презентації як інструмент у сво...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — це рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке об’єднує всі переваги Sales Enablement. Rolldog допомагає компаніям керувати відносинами з клієнтами, одночасно активно відстежуючи й оцінюючи потенційних клієнтів і можливості, щоб допомогти збільшити дохід, збільшити прод...
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання з...
EasyUser
easyuser.co
Найрозумніший спосіб ділитися вмістом і укладати більше угод. За допомогою EasyUser ви можете помістити всі свої відео, демонстрації та презентації в одне посилання, а потім поділитися ним із потенційними клієнтами та відстежувати кожен їхній візит.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
GetAccept
getaccept.com
З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
Mindmatrix
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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.