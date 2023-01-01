Альтернативи - Salesforce
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...
Figpii
figpii.com
Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Setupad
setupad.com
Setupad — одна з найкращих платформ монетизації веб-сайтів для збільшення прибутку від реклами. Чудова підтримка клієнтів і найкращі SSP. Монетизуйте свій трафік разом з нами. Зареєструватися!
LiveVox
livevox.com
Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахт...
InboxPro
inboxpro.io
Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.