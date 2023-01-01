WebCatalog
Salesflow

Salesflow

salesflowcrm.com.br

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Salesflow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найкраща пропозиція року надійшла! Придбайте Salesflow і отримайте: – Персоналізовану воронку продажів – Безкоштовне впровадження – 15% знижки на перші 12 місячних платежів. Я хочу збільшити свої продажі. Перегляньте відео ТА ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБІ CRM із інтегрованим маркетингом і продажами, які підвищать ваші продажі за допомогою простих даних і процесів. Я хочу знати просто […]

Вебсайт: salesflowcrm.com.br

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