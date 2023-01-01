sahibinden.com — це онлайн-платформа для покупок і реклами, де здійснюються рекламні оголошення та транзакції електронної комерції в багатьох категоріях, таких як квартири для продажу та оренди, нові та вживані автомобілі, товари для покупок, оголошення про роботу, майстри та послуги, будівельна техніка і запчастини.

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