Альтернативи - SaaSquatch

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan — це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати прибуток від партнерів за вищих показників виграшу та нижчих витрат на продаж. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів...