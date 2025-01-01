Альтернативи - Ruul

Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Melio
meliopayments.com
Melio – безкоштовна платіжна платформа для підприємств, яка дозволяє оплачувати рахунки, планувати платежі та інтегруватися з QuickBooks.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation - це платформа з'єднання компаній і техніків для управління польовими послугами в ІТ, що дозволяє ефективно виконувати роботу.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Warp
joinwarp.com
Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.
Veem
veem.com
Veem - онлайн-платформа для глобальних платежів, що дозволяє підприємствам надсилати та отримувати гроші в понад 100 країнах у 70 валютах.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
Branch app
branchapp.com
Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.
ServiceChannel
servicechannel.com
Додаток ServiceChannel дозволяє керівникам об'єктів ефективно управляти послугами ремонту та обслуговування від комерційних підрядників на єдиній платформі.
Avetta
avetta.com
Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR – інструмент управління проектами для відстеження прогресу, спрощення комунікації і контролю всіх етапів проекту.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry поєднує маркетплейс та систему управління фрілансерами, спрощуючи співпрацю між компаніями та фрілансерами.
Dots
dots.dev
Dots – це API, який дозволяє бізнесу легко виплачувати гонорари підрядникам через кілька рядків коду, керуючи всіма етапами цього процесу.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla - це платформа для безпечних банківських переказів, що дозволяє підприємствам керувати ACH-транзакціями з високим рівнем безпеки.
Useme
useme.com
Useme - платформа для компаній і фрілансерів, що спрощує виставлення рахунків і міжнародне співробітництво, без потреби у зареєстрованому бізнесі.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely – програмне забезпечення для управління бізнесом, що допомагає фрілансерам і малим підприємствам керувати проектами, контрактами та фінансами.
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