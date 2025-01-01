Альтернативи - Ruul

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.

Square

Square

squareup.com

Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio – безкоштовна платіжна платформа для підприємств, яка дозволяє оплачувати рахунки, планувати платежі та інтегруватися з QuickBooks.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation - це платформа з'єднання компаній і техніків для управління польовими послугами в ІТ, що дозволяє ефективно виконувати роботу.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.

Veem

Veem

veem.com

Veem - онлайн-платформа для глобальних платежів, що дозволяє підприємствам надсилати та отримувати гроші в понад 100 країнах у 70 валютах.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

Додаток ServiceChannel дозволяє керівникам об'єктів ефективно управляти послугами ремонту та обслуговування від комерційних підрядників на єдиній платформі.

Avetta

Avetta

avetta.com

Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR – інструмент управління проектами для відстеження прогресу, спрощення комунікації і контролю всіх етапів проекту.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry поєднує маркетплейс та систему управління фрілансерами, спрощуючи співпрацю між компаніями та фрілансерами.

Dots

Dots

dots.dev

Dots – це API, який дозволяє бізнесу легко виплачувати гонорари підрядникам через кілька рядків коду, керуючи всіма етапами цього процесу.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla - це платформа для безпечних банківських переказів, що дозволяє підприємствам керувати ACH-транзакціями з високим рівнем безпеки.

Useme

Useme

useme.com

Useme - платформа для компаній і фрілансерів, що спрощує виставлення рахунків і міжнародне співробітництво, без потреби у зареєстрованому бізнесі.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely – програмне забезпечення для управління бізнесом, що допомагає фрілансерам і малим підприємствам керувати проектами, контрактами та фінансами.

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