Альтернативи - Rungway

NbliK

nblik.com

NbliK — це універсальна платформа спільноти для творців, організацій і брендів. Це платформа, на якій бренди можуть інтегрувати білу спільноту на свій веб-сайт/додаток, щоб пришвидшити створення спільноти та, у свою чергу, досягти вищого LTV.