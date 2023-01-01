Альтернативи - Rumble
YouTube
youtube.com
YouTube — це американська онлайн-платформа для обміну відео зі штаб-квартирою в Сан-Бруно, Каліфорнія. Троє колишніх співробітників PayPal — Чед Герлі, Стів Чен і Джавід Карім — створили цю службу в лютому 2005 року. Google купив сайт у листопаді 2006 року за 1,65 мільярда доларів США; Зараз YouTube...
TikTok
tiktok.com
TikTok, відомий у Китаї як Douyin (китайська: 抖音; піньїнь: Dǒuyīn), — це китайський сервіс соціальної мережі для обміну відео, який належить ByteDance, пекінської компанії Інтернет-технологій, заснованої в 2012 році Чжан Іміном. Він використовується для створення коротких музичних, синхронізованих, ...
Twitch
twitch.tv
Twitch — це служба потокового відео в прямому ефірі, якою керує Twitch Interactive, дочірня компанія Amazon. Сайт, представлений у червні 2011 року як допоміжний продукт потокової платформи загального інтересу Justin.tv, насамперед зосереджується на прямих трансляціях відеоігор, включаючи трансляції...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
抖音
douyin.com
Douyin — це коротка відеоплатформа, яка допомагає користувачам виразити себе та записати своє прекрасне життя.
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion — це французька технологічна платформа для обміну відео, яка в основному належить Vivendi. Північноамериканські партнери по запуску включали BBC News, VICE, Bloomberg і Hearst Digital Media. Dailymotion доступний у всьому світі 25 мовами та 43 локалізованими версіями з локальними домашні...
优酷
youku.com
Платформа відеосервісу, що забезпечує відтворення відео, публікацію відео, пошук відео та обмін відео Youku – це служба відеохостингу, яка розташована в Пекіні, Китай.
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. — компанія з програмного забезпечення для відео, розташована в Кембриджі, штат Массачусетс. Wistia надає послуги відеохостингу для компаній із функціями аналітики та маркетингу. Станом на 2017 рік, як стверджується, 300 000 компаній використовують Wistia. Станом на 2018 рік у Wistia прац...
Cloudflare Stream
cloudflare.com
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Embed.so
embed.so
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