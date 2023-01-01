Альтернативи - Ruler Analytics
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
TheyDo
theydo.io
Digital Design Thinking для вирішення проблем, орієнтованих на клієнта. Перетворіть свій бізнес на створення проривних інновацій, використовуючи перевірений метод у масштабі.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Catalyst
catalyst.io
Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.
Tealium
tealium.com
Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
TrackMaven
trackmaven.com
Програмне забезпечення маркетингової аналітики TrackMaven допомагає маркетологам довести рентабельність інвестицій і покращити результати на 18 інтегрованих цифрових і соціальних каналах.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутні доходи для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали інтелектуаль...
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, залучення між каналами, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на кліє...
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
CrowdPower
crowdpower.io
Створюйте просту автоматизацію електронної пошти, щоб залучати нових користувачів, зменшувати відтік і підтримувати взаємодію клієнтів за допомогою платформи №1 для залучення клієнтів для продуктів SaaS.
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Customer Data Cloud, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані к...
Funnelytics
funnelytics.io
Інструмент візуальної аналітики шляху клієнта, який дає змогу відобразити свій шлях на дошці та накласти дані, щоб побачити, як він насправді працює.
WhatConverts
whatconverts.com
Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиційні інструменти можуть накинути на вас список помилок, але Zipy підкаже, які з них важливі, через подорожі клієнта в реальному часі.
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
Hubalz
hubalz.com
Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi дозволяє зрозуміти взаємодію з клієнтами в кожному каналі завдяки зворотному зв’язку в реальному часі з понад 120 джерел і інтеграцій, що надходять на одну платформу, надаючи повне уявлення про те, що думають, відчувають і купують ваші клієнти та споживачі.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментуванн...
[24]7.ai
247.ai
[24]7 Customer Journey Analytics — це просте у використанні рішення SaaS, яке відстежує й аналізує спосіб взаємодії клієнтів із компаніями, що полегшує підприємствам визначення та реагування на складні проблеми клієнтського досвіду на шляху клієнта.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics надає можливості машинного навчання, які допоможуть платформам користувачів ставати ще розумнішими, чим довше вони працюють із Datatrics. Кожна взаємодія з точками дотику та кожна пройдена подорож аналізуються та обробляються в реальному часі та використовуються для навчання алгоритму Data...
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — це веб-програмне забезпечення для управління гостинністю для малого, середнього та корпоративного бізнесу. Це програмне забезпечення добре працює як управління готелем, бронювання та бронювання, керування номерами та контроль вашої онлайн-репутації.
Cleeng
cleeng.com
Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників