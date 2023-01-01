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Альтернативи - Ruler Analytics

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Miro

Miro

miro.com

Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

Digital Design Thinking для вирішення проблем, орієнтованих на клієнта. Перетворіть свій бізнес на створення проривних інновацій, використовуючи перевірений метод у масштабі.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

Heap

Heap

heap.io

Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

Woopra

Woopra

woopra.com

Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

Програмне забезпечення маркетингової аналітики TrackMaven допомагає маркетологам довести рентабельність інвестицій і покращити результати на 18 інтегрованих цифрових і соціальних каналах.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутні доходи для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали інтелектуаль...

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, залучення між каналами, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на кліє...

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

Створюйте просту автоматизацію електронної пошти, щоб залучати нових користувачів, зменшувати відтік і підтримувати взаємодію клієнтів за допомогою платформи №1 для залучення клієнтів для продуктів SaaS.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...

Growth Channel

Growth Channel

growthchannel.com

Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Customer Data Cloud, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані к...

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Інструмент візуальної аналітики шляху клієнта, який дає змогу відобразити свій шлях на дошці та накласти дані, щоб побачити, як він насправді працює.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Традиційні інструменти можуть накинути на вас список помилок, але Zipy підкаже, які з них важливі, через подорожі клієнта в реальному часі.

Latana

Latana

latana.com

Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.

Bombora

Bombora

bombora.com

Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Отримайте повне розуміння своїх клієнтів на різних пристроях і платформах. Hubalz надає вам інструменти для розуміння шляху клієнта та підвищення рентабельності маркетингових інвестицій.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi дозволяє зрозуміти взаємодію з клієнтами в кожному каналі завдяки зворотному зв’язку в реальному часі з понад 120 джерел і інтеграцій, що надходять на одну платформу, надаючи повне уявлення про те, що думають, відчувають і купують ваші клієнти та споживачі.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментуванн...

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

[24]7 Customer Journey Analytics — це просте у використанні рішення SaaS, яке відстежує й аналізує спосіб взаємодії клієнтів із компаніями, що полегшує підприємствам визначення та реагування на складні проблеми клієнтського досвіду на шляху клієнта.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Datatrics надає можливості машинного навчання, які допоможуть платформам користувачів ставати ще розумнішими, чим довше вони працюють із Datatrics. Кожна взаємодія з точками дотику та кожна пройдена подорож аналізуються та обробляються в реальному часі та використовуються для навчання алгоритму Data...

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance — це веб-програмне забезпечення для управління гостинністю для малого, середнього та корпоративного бізнесу. Це програмне забезпечення добре працює як управління готелем, бронювання та бронювання, керування номерами та контроль вашої онлайн-репутації.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників

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