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ROUVY

ROUVY

rouvy.com

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ROUVY — ваш вибір №1 для найреалістичніших тренувань у приміщенні. Завдяки потужності доповненої реальності та тривимірних циклічних аватарів ROUVY переносить реальний світ у ваш дім. Завдяки понад 600 маршрутам доповненої реальності та безперервній подачі подій катання в приміщенні стає справжньою пригодою.

Вебсайт: rouvy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ROUVY». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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