ROUVY — ваш вибір №1 для найреалістичніших тренувань у приміщенні. Завдяки потужності доповненої реальності та тривимірних циклічних аватарів ROUVY переносить реальний світ у ваш дім. Завдяки понад 600 маршрутам доповненої реальності та безперервній подачі подій катання в приміщенні стає справжньою пригодою.

Вебсайт: rouvy.com

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