Альтернативи - Routific

Instacart

instacart.com

Instacart — це американська компанія, яка надає послуги доставки та самовивозу продуктів у Сполучених Штатах і Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб-сайт і мобільний додаток. Послуга дозволяє клієнтам замовляти продукти в роздрібних продавців-учасників, а покупки здійснює особистий покупе...