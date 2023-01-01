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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Rooftop — це платформа онлайн-курсів для архітекторів, інженерів і цифрових лідерів. Навчіться і станьте ТОП-професіоналом.

Вебсайт: rooftop.e-zigurat.com

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