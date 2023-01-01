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Rooftop

Rooftop

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Вебсайт: rooftop.e-zigurat.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rooftop — це платформа онлайн-курсів для архітекторів, інженерів і цифрових лідерів. Навчіться і станьте ТОП-професіоналом.

Вебсайт: rooftop.e-zigurat.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rooftop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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