Альтернативи - Roboflow

Imagga

imagga.com

Imagga — це хмарна та локальна платформа API для автоматичного додавання тегів до зображень і відео, призначена для розробників, компаній і підприємств. Технологія Imagga допомагає компаніям зрозуміти свої великомасштабні та динамічні колекції зображень і відео. Наразі (станом на жовтень 2017 року) ...