Альтернативи - ROAR

MyWebAR

mywebar.com

MyWebAR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися досвідом доповненої реальності всього за пару кліків, а також допомагає значно прискорити та спростити процес розробки. Усі можливості, створені за допомогою MyWebAR, доступні у веб-браузері, і споживачам не потрібно зав...