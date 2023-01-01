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Альтернативи - Ringba

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Truly

Truly

truly.co

Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Власне програмне забезпечення Telmetrics для вимірювання дзвінків (платформа аналізу дзвінків) розроблено відповідно до стандартів IEEE та RFC і містить кілька центрів обробки даних, побудованих на доступності рівня Telco та відмовостійкій архітектурі, що підтримується повністю автоматизованими проц...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector is a Outbound sales automation platform that integrates email, sms, ringless voicemails, outbound dialer and inbound dialer into a simple crm.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver helps marketers, agencies and brands better understand their customer journey. Our cloud based software provides real-time inbound call data by tagging, tracking and routing the caller to the appropriate person, or department. Leverage data from popular marketing solutions such as HubSpot,...

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata combines unique lead capture, conversion tracking, marketing attribution and lead management capabilities that generate better inbound leads and converts more web visitors to sales. Nimbata (https://www.nimbata.com) provides: • Phone lead capture through local, toll-free, or vanity numbers f...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat is a platform of call tracking, telephony, and end-to-end analytics. Ringostat helps optimize marketing, considering ROI, build effective communication with customers, and boost sales. It is the only service of its kind in Eastern Europe to be an official Google Analytics technology partne...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion is a simple, powerful field service management software, offering a variety of features such as customer management, invoicing & payments, inventory management, time tracking, and reporting. The software is available on desktop and mobile apps to connect office staff, technicians and ...

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch is an omnichannel marketing platform. We help to engage, convert and analyze your clients. Calltouch provides a call tracking service that gives all the information on the ads efficiency. Due to call tracking service you can divide all the ads to those that drive sales and to those that sp...

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io powers high-performing teams with real-time guidance. By surfacing and recommending what works best, Revenue.io enables hundreds of customers like HPE, Nutanix, and AWS to deliver predictable results and optimize their entire revenue operation. Founded in 2013, Revenue.io is headquartered...

800.com

800.com

800.com

At 800.com, we're dedicated to helping businesses connect with their customers. As a leading provider of toll-free phone numbers, vanity phone numbers, and call software, we make it simple for companies to reach their customers anywhere in the world. Our mission is to empower human connection throug...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.

Invoca

Invoca

invoca.com

Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.

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