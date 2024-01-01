Альтернативи - Riku.AI
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.
Deep Block
deepblock.net
Найпростіший шлях для ШІ.
AMD
amd.com
Xilinx (зараз є частиною AMD) є винахідником FPGA, програмованих SoC, а тепер і ACAP, і пропонує найдинамічнішу технологію обробки в галузі.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Aidaptive
aidaptive.com
Забезпечте персоналізований досвід і легкі результати. Бренди електронної комерції та гостинності. AI, який перетворює. Розширюйте свій бізнес за допомогою Aidaptive. AI, який перетворює.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
DataScale
getdatascale.com
Datascale is an AI-based knowledge management system that helps automate data discovery, and make sense of data use cases. Cultivate data ideas, organize saved queries, and visualize relationship of scattered analyses. Having an AI in place with your saved queries will remove the infrastructure se...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...
Dataloop
dataloop.ai
Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та керування додатками штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів...
Smarsh
smarsh.com
Покращені рішення для мобільної відповідності. Увімкніть мобільний зв’язок і впевнено відповідайте нормативним вимогам завдяки підтримці більш прямих операторів і споживчих програм.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ is a machine learning company delivering the industry’s first software-centric purpose-built MLSoC™ platform. With push-button performance, we enable effortless ML deployment and scaling at the embedded edge by allowing customers to address any computer vision problem while achieving 10x b...
rellify
rellify.com
Developing a content strategy that drives results used to be difficult and take a lot of time and expertise. Now Rellify makes it easy for you to create content strategies that deliver measurable results.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) was founded in 2008 by Dr. Tom Smith with the vision of applying machine learning methods to seismic interpretation to reduce the risk of oil and gas exploration and the cost of field development. Shortly after launching the company, Dr. Smith a...
Codenull.ai
codenull.ai
Build Any AI model without writing a single line of code. Use these models for Portfolio optimization, Robo-advisors, Recommendation Engines, Fraud detection and much more
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI is an integrated AI platform that collects and processes vast amounts of scattered information to run rapid analysis and produce easy-to-understand visuals through artificial intelligence.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs builds Foundation Models and AI Systems for the enterprise that accelerate the use of GenAI in production. Power your most critical enterprise workflows with accurate, reliable, and scalable AI – tailored to your specific needs.
Wiro
wiro.ai
Wiro was founded in 2023 for providing the growing demand for AI and machine learning technologies across various sectors. Wiro.ai brings machine learning accessible to all in the cloud without sacrificing usability or features. Simplified and easy-to-use Wiro API can provide build and serve a prod...
NGC
ngc.nvidia.com
NGC is the hub for GPU-optimized software for deep learning, machine learning, and high-performance computing (HPC) that takes care of all the plumbing so data scientists, developers, and researchers can focus on building solutions, gathering insights, and delivering business value
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI is a No-Code Machine Learning platform for anyone who loves data. Advanced data analytics. It is a web-based and Google Sheets platform, that helps data analyst to access Machine Learning techniques easily, and data scientists automate and deliver faster solutions to the problems they a...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI makes human-quality translation radically more efficient, by predicting which machine translations don't require human editing or review.
Gooey.AI
gooey.ai
Discover, customize and deploy low-code AI recipes using the best of private and open source Generative AI. Built for developers who code fast and teams that prove ROI.
Muvi.com
muvi.com
Muvi is a pioneering streaming solutions company with over a decade of expertise and offers a diverse range of SaaS-based products tailored for on-demand and live-streaming needs. With offerings like Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex, and Muvi Playout, alongside Muvi Player SDKs, and Alie, it provides...
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify is a leading software platform for digital media measurement and analytics. DoubleVerify is driven by a mission – to make the digital advertising ecosystem stronger, safer and more secure.
myLang
mylang.me
MyLang Me version: Neural machine translation for a website or application via an API * Continuous machine learning; * Adding new languages; * Protection of personal information; * Working with HTML markup. The Me version includes 91 languages, including Chinese (Simplified), English, French, Germa...
Shimoku
shimoku.com
Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® is The Authority in Digital Twin. It coalesces industry, government and academia to drive consistency in vocabulary, architecture, security and interoperability of digital twin technology. It advances the use of digital twin technology from aerospace to natural resources. D...
BMC
bmc.com
BMC helps customers run and reinvent their businesses with open, scalable, and modular solutions to complex IT problems. BMC works with 86% of the Forbes Global 50 and customers and partners around the world to create their future. With our history of innovation, industry-leading automation, operati...
Keysight
keysight.com
Keysight empowers innovators to explore, design, and bring world-changing technologies to life. As the industry’s premier global innovation partner, Keysight’s software-centric solutions serve engineers across the design and development environment, enabling them to deliver tomorrow’s breakthroughs ...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI is a one-stop marketplace to access a wide range of AI models for various use cases across industries. Vivas.AI shifts the balance of power from ML engineers toward application engineers. Application developers are no longer burdened to develop models in-house but simply use them to build t...
Weka
weka.io
WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloa...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI helps companies of all sizes improve profitability with the power of machine-learned prediction. We empower e-commerce brand growth by unlocking the hidden value in the customer data you already own.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану ...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулюванн...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого партнера з аналітики на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТ...
Prolific
prolific.com
Prolific допомагає спеціалізованим дослідницьким групам збирати дані найвищої якості, створені людьми, у великому масштабі, використовуючи нашу просту у використанні платформу для націлювання та керування учасниками з нашого різноманітного, перевіреного пулу учасників. Правда має значення: найкращі...
Sedai
sedai.io
Sedai забезпечує оптимізацію витрат на хмару та налаштування продуктивності за допомогою штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптиміз...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, що забезпечує сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точ...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на основі штучного інтелекту та машинного навчання, яка дозволяє командам із маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформа...