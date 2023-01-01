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Альтернативи - RhetorAI

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...

Maze

Maze

maze.co

Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.

Prolific

Prolific

prolific.co

Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...

Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Discuss

Discuss

discuss.io

Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Kraftful

Kraftful

kraftful.com

Kraftful надає глибокий штучний інтелект аналізу відгуків користувачів, щоб дізнатися, що потрібно вашим користувачам і як зробити ваш продукт чудовим.

Userback

Userback

userback.io

№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...

Netigate

Netigate

netigate.net

Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.

SenseCheck

SenseCheck

sensecheck.com

The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...

Saber Feedback

Saber Feedback

saberfeedback.com

Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...

RapidUsertests

RapidUsertests

rapidusertests.com

Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...

PrepsUs

PrepsUs

prepsus.io

User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes

Parative

Parative

parative.com

Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...

OpenQ

OpenQ

openq.co

OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...

Digsite

Digsite

digsite.com

Digsite завжди був експертом у онлайн-оцінці, але ми знали, що потрібне ширше рішення, щоб задовольнити зростаючі та різноманітні вимоги клієнтів. Рішення мало бути набагато гнучкішою та інтегрованою платформою як для якісної ітерації, так і для кількісної перевірки. Ми вирішили створити цілісну інт...

Conversion Crimes

Conversion Crimes

conversioncrimes.com

Conversion Crimes – це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб покращити взаємодію з користувачем і збільшити кількість конверсій на вашому сайті чи в програмі. Нехай реальні люди покажуть вам, що не так і чому - за допомогою доступного та доступного тестування зручності використання, щоб в...

Chatty Insights

Chatty Insights

chattyinsights.com

Єдине джерело правди для рішень, орієнтованих на клієнта. Збирайте та аналізуйте статистику з відгуків клієнтів, інтерв’ю тощо.

BuildUX

BuildUX

buildux.com

BuildUX — це перша у своєму роді комплексна платформа SaaS, яка дає змогу керівникам UX, архітекторам, дослідникам, дизайнерам і особам, які приймають рішення щодо продуктів, спільно створювати кращі та швидші стратегії UX. Завдяки нашому першому інтуїтивно зрозумілому інструменту, Persona Mapper, м...

UXTesting

UXTesting

uxtesting.io

UXTesting має на меті запропонувати розробникам, дизайнерам і менеджерам інструмент мобільного тестування та аналіз поведінки користувачів.

UserPeek

UserPeek

userpeek.com

UserPeek постає як потужний інструмент для проведення дистанційних тестів на зручність використання, забезпечуючи платформу, яка записує справжній досвід користувача з різними продуктами. Цей інтуїтивно зрозумілий інструмент дає нефільтроване уявлення про шлях користувача, що стає ще ефективнішим за...

Qualitative

Qualitative

qualitative.io

Якість дозволяє надзвичайно легко запрошувати, планувати та проводити сеанси дослідження користувачів.

HubUX

HubUX

hubux.com

HubUX — це дослідницька операційна платформа для керування приватними панелями, якісної автоматизації, включаючи питання відеопрослуховування та опитування

Glow

Glow

glowfeed.com

Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого р...

Collabito

Collabito

quallie.com

Програмне забезпечення для онлайн-фокус-груп - живі чати, щоденники та дошки обговорень, дошки оголошень, форуми, опитування та інші функції. Ви можете об'єднати всі модулі в одному дослідницькому проекті. Для якісних досліджень.

Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Blitzllama — це платформа аналізу користувачів, яка допомагає командам із створення кращих продуктів. Blitzllama пропонує три продукти: * Опитування в продукті дозволяють націлюватися на конкретних користувачів і фіксувати їхню думку в реальному часі прямо у вашому продукті. Опитування в продукті —...

UX Metrics

UX Metrics

uxmetrics.com

У UX Metrics ми прагнемо зробити онлайн-інструменти дослідження користувачів доступними для всіх. Наша зручна платформа створена як найпростіший на ринку інструмент для сортування карток і тестування дерева без шкоди для потужних функцій. Незалежно від того, чи є ви дослідником UX, дизайнером, менед...

Kantar Marketplace

Kantar Marketplace

kantarmarketplace.com

Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, ...

Ideally

Ideally

goideally.com

Ideal – це інноваційна платформа, яка надає брендам інформацію за запитом для перевірки концепцій, ідей і повідомлень. Використовуючи вбудований генеративний штучний інтелект, люди, які використовують Ideally, зможуть розкрити можливості та розвивати чудові ідеї. В ідеалі більше людей можуть частіше...

Hubble

Hubble

hubble.team

Hubble — це уніфіковане програмне забезпечення для дослідження користувачів, призначене для груп продуктів, щоб постійно збирати відгуки від користувачів. Hubble пропонує набір інструментів, включаючи контекстні опитування в продуктах, тести на зручність використання, тести прототипів і сегментацію ...

Zuko

Zuko

zuko.io

67% людей, які починають заповнювати онлайн-форму, не завершують її. Zuko — це онлайн-форма + інструмент аналітики та оптимізації оформлення замовлення, який допомагає вам зменшити кількість залишень і збільшити кількість конверсій, зробивши вашу форму найкращою. * Зрозумійте, коли, де і чому відвід...

UserBob

UserBob

userbob.com

UserBob — найдоступніший сервіс віддаленого тестування користувачів. UserBob залучатиме користувачів для випробування вашої програми чи веб-сайту та записуватиме скріншот їх досвіду. Перегляд цих відео допоможе вам зрозуміти, які зміни вам потрібно зробити, щоб задовольнити своїх користувачів і збіл...

CoNote

CoNote

conote.ai

CoNote записує, аналізує та організовує ваші якісні дослідження, а ви співпрацюєте зі своєю командою.

Stomio

Stomio

stomio.io

Stomio — це SaaS-платформа для команд, які працюють над продуктами, щоб вийти з фази бета-тестування під час розробки продукту.

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Rally UXR — це CRM для дослідження користувачів, який дає змогу дослідницьким командам і групам продуктів набирати, керувати та проводити дослідження безпосередньо зі своїми користувачами.

PureSpectrum - Marketplace

PureSpectrum - Marketplace

purespectrum.com

PureSpectrum пропонує повну платформу для наскрізного дослідження ринку та аналізу, допомагаючи професіоналам із аналізу приймати рішення ефективніше та швидше, ніж будь-коли раніше. PureSpectrum отримав нагороду MR Supplier of the Year на церемонії Marketing Research and Insight Excellence Awards 2...

PureSpectrum - Insights

PureSpectrum - Insights

purespectrum.com

PureSpectrum пропонує повну платформу для наскрізного дослідження ринку та аналізу, допомагаючи професіоналам із аналізу приймати рішення ефективніше та швидше, ніж будь-коли раніше. PureSpectrum отримав нагороду MR Supplier of the Year на церемонії Marketing Research and Insight Excellence Awards 2...

methinks

methinks

methinks.io

Тестування користувачів methinks.io передбачає особисті інтерв’ю в мобільному додатку. Кваліфіковані тестувальники, опитування, відеоінтерв’ю в прямому ефірі, архіви, оплата, все в одному додатку

Cambri

Cambri

cambri.io

Cambri — це глобальна компанія, яка розвивається у сфері рес-техніки, заснована в 2018 році, зі штаб-квартирами в Гельсінкі та Стокгольмі та офісами по всій Європі. Cambri надає командам гнучкий підхід до розробки продукту, що призводить до більш успішних запусків для виведення на ринок лише цілеспр...

EthOS

EthOS

ethosapp.com

EthOS — це захоплююча дослідницька платформа, яка допомагає дослідникам UX і групам маркетингових досліджень висвітлювати невідоме за допомогою цифрової етнографії, досліджень мобільних щоденників та інтерв’ю в чаті. Відкрийте для себе з мобільною етнографією * Знайдіть приховані проблеми з продукт...

Corus

Corus

cor.us

Найпростіший спосіб для компаній співпрацювати, щоб інформувати свої рішення на основі інформації про клієнтів. Платформа, створена для спільної роботи вашої команди, щоб впевнено та безперешкодно зв’язувати вас із 80 мільйонами людей у ​​135 країнах. Це найшвидший спосіб провести кількісне дослідже...

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