Альтернативи - RhetorAI
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail допомагає зберігати, аналізувати та спільно працювати над дослідженнями користувачів в одному місці, спрощуючи перегляд закономірностей, дізнаватися про клієнтів і вирішувати, що робити далі. Серед наших клієнтів Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, Kayak, Mastercard,...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
Prolific
prolific.co
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.
Userbrain
userbrain.com
Налаштуйте свій перший користувальницький тест всього за кілька хвилин, отримайте перші результати за кілька годин. Userbrain — це ваш швидкий спосіб визначити, що працює для вашого продукту, а що ні.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Kraftful
kraftful.com
Kraftful надає глибокий штучний інтелект аналізу відгуків користувачів, щоб дізнатися, що потрібно вашим користувачам і як зробити ваш продукт чудовим.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Netigate
netigate.net
Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
SenseCheck
sensecheck.com
The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...
PrepsUs
prepsus.io
User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes
Parative
parative.com
Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...
OpenQ
openq.co
OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...
Digsite
digsite.com
Digsite завжди був експертом у онлайн-оцінці, але ми знали, що потрібне ширше рішення, щоб задовольнити зростаючі та різноманітні вимоги клієнтів. Рішення мало бути набагато гнучкішою та інтегрованою платформою як для якісної ітерації, так і для кількісної перевірки. Ми вирішили створити цілісну інт...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Conversion Crimes – це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб покращити взаємодію з користувачем і збільшити кількість конверсій на вашому сайті чи в програмі. Нехай реальні люди покажуть вам, що не так і чому - за допомогою доступного та доступного тестування зручності використання, щоб в...
Chatty Insights
chattyinsights.com
Єдине джерело правди для рішень, орієнтованих на клієнта. Збирайте та аналізуйте статистику з відгуків клієнтів, інтерв’ю тощо.
BuildUX
buildux.com
BuildUX — це перша у своєму роді комплексна платформа SaaS, яка дає змогу керівникам UX, архітекторам, дослідникам, дизайнерам і особам, які приймають рішення щодо продуктів, спільно створювати кращі та швидші стратегії UX. Завдяки нашому першому інтуїтивно зрозумілому інструменту, Persona Mapper, м...
UXTesting
uxtesting.io
UXTesting має на меті запропонувати розробникам, дизайнерам і менеджерам інструмент мобільного тестування та аналіз поведінки користувачів.
UserPeek
userpeek.com
UserPeek постає як потужний інструмент для проведення дистанційних тестів на зручність використання, забезпечуючи платформу, яка записує справжній досвід користувача з різними продуктами. Цей інтуїтивно зрозумілий інструмент дає нефільтроване уявлення про шлях користувача, що стає ще ефективнішим за...
Qualitative
qualitative.io
Якість дозволяє надзвичайно легко запрошувати, планувати та проводити сеанси дослідження користувачів.
HubUX
hubux.com
HubUX — це дослідницька операційна платформа для керування приватними панелями, якісної автоматизації, включаючи питання відеопрослуховування та опитування
Glow
glowfeed.com
Glow — це найкраща в своєму класі дослідницька технологія, яка полегшує та пришвидшує збір корисних людських ідей. Glow підтримує бренди у проведенні категорії U&A, аналізі аудиторії, стані бренду, тестуванні концепції, тестуванні на ринку, оцінці рентабельності інвестицій, ESG/діагностиці сталого р...
Collabito
quallie.com
Програмне забезпечення для онлайн-фокус-груп - живі чати, щоденники та дошки обговорень, дошки оголошень, форуми, опитування та інші функції. Ви можете об'єднати всі модулі в одному дослідницькому проекті. Для якісних досліджень.
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama — це платформа аналізу користувачів, яка допомагає командам із створення кращих продуктів. Blitzllama пропонує три продукти: * Опитування в продукті дозволяють націлюватися на конкретних користувачів і фіксувати їхню думку в реальному часі прямо у вашому продукті. Опитування в продукті —...
UX Metrics
uxmetrics.com
У UX Metrics ми прагнемо зробити онлайн-інструменти дослідження користувачів доступними для всіх. Наша зручна платформа створена як найпростіший на ринку інструмент для сортування карток і тестування дерева без шкоди для потужних функцій. Незалежно від того, чи є ви дослідником UX, дизайнером, менед...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace – це автоматизована платформа для дослідження ринку, розроблена для професіоналів, маркетологів і агентств, які хочуть тестувати, вчитися та рухатися швидше. Платформа побудована на основі передового досвіду в галузі та перевірених методологій, що забезпечує результати за години, ...
Ideally
goideally.com
Ideal – це інноваційна платформа, яка надає брендам інформацію за запитом для перевірки концепцій, ідей і повідомлень. Використовуючи вбудований генеративний штучний інтелект, люди, які використовують Ideally, зможуть розкрити можливості та розвивати чудові ідеї. В ідеалі більше людей можуть частіше...
Hubble
hubble.team
Hubble — це уніфіковане програмне забезпечення для дослідження користувачів, призначене для груп продуктів, щоб постійно збирати відгуки від користувачів. Hubble пропонує набір інструментів, включаючи контекстні опитування в продуктах, тести на зручність використання, тести прототипів і сегментацію ...
Zuko
zuko.io
67% людей, які починають заповнювати онлайн-форму, не завершують її. Zuko — це онлайн-форма + інструмент аналітики та оптимізації оформлення замовлення, який допомагає вам зменшити кількість залишень і збільшити кількість конверсій, зробивши вашу форму найкращою. * Зрозумійте, коли, де і чому відвід...
UserBob
userbob.com
UserBob — найдоступніший сервіс віддаленого тестування користувачів. UserBob залучатиме користувачів для випробування вашої програми чи веб-сайту та записуватиме скріншот їх досвіду. Перегляд цих відео допоможе вам зрозуміти, які зміни вам потрібно зробити, щоб задовольнити своїх користувачів і збіл...
CoNote
conote.ai
CoNote записує, аналізує та організовує ваші якісні дослідження, а ви співпрацюєте зі своєю командою.
Stomio
stomio.io
Stomio — це SaaS-платформа для команд, які працюють над продуктами, щоб вийти з фази бета-тестування під час розробки продукту.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR — це CRM для дослідження користувачів, який дає змогу дослідницьким командам і групам продуктів набирати, керувати та проводити дослідження безпосередньо зі своїми користувачами.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum пропонує повну платформу для наскрізного дослідження ринку та аналізу, допомагаючи професіоналам із аналізу приймати рішення ефективніше та швидше, ніж будь-коли раніше. PureSpectrum отримав нагороду MR Supplier of the Year на церемонії Marketing Research and Insight Excellence Awards 2...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum пропонує повну платформу для наскрізного дослідження ринку та аналізу, допомагаючи професіоналам із аналізу приймати рішення ефективніше та швидше, ніж будь-коли раніше. PureSpectrum отримав нагороду MR Supplier of the Year на церемонії Marketing Research and Insight Excellence Awards 2...
methinks
methinks.io
Тестування користувачів methinks.io передбачає особисті інтерв’ю в мобільному додатку. Кваліфіковані тестувальники, опитування, відеоінтерв’ю в прямому ефірі, архіви, оплата, все в одному додатку
Cambri
cambri.io
Cambri — це глобальна компанія, яка розвивається у сфері рес-техніки, заснована в 2018 році, зі штаб-квартирами в Гельсінкі та Стокгольмі та офісами по всій Європі. Cambri надає командам гнучкий підхід до розробки продукту, що призводить до більш успішних запусків для виведення на ринок лише цілеспр...
EthOS
ethosapp.com
EthOS — це захоплююча дослідницька платформа, яка допомагає дослідникам UX і групам маркетингових досліджень висвітлювати невідоме за допомогою цифрової етнографії, досліджень мобільних щоденників та інтерв’ю в чаті. Відкрийте для себе з мобільною етнографією * Знайдіть приховані проблеми з продукт...
Corus
cor.us
Найпростіший спосіб для компаній співпрацювати, щоб інформувати свої рішення на основі інформації про клієнтів. Платформа, створена для спільної роботи вашої команди, щоб впевнено та безперешкодно зв’язувати вас із 80 мільйонами людей у 135 країнах. Це найшвидший спосіб провести кількісне дослідже...