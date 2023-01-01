Альтернативи - RhetorAI

Cambri

cambri.io

Cambri — це глобальна компанія, яка розвивається у сфері рес-техніки, заснована в 2018 році, зі штаб-квартирами в Гельсінкі та Стокгольмі та офісами по всій Європі. Cambri надає командам гнучкий підхід до розробки продукту, що призводить до більш успішних запусків для виведення на ринок лише цілеспр...