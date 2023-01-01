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Альтернативи - Rewardful

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Створюйте та виконуйте маркетингові плани за лічені секунди за допомогою ШІ. Знайдіть найкращу тактику зростання вашого бізнесу за допомогою ШІ. Перемкніть маркетинг на автопілот і розвивайтеся.

Awin

Awin

awin.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.

Talkable

Talkable

talkable.com

Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup — це єдине рішення, на 100% присвячене створенню афілійованих магазинів на основі штучного інтелекту. Безкоштовна 7-денна пробна версія, кредитна картка не потрібна!

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising – це агентство цифрової реклами, яке надає набір рішень для залучення клієнтів. Дізнайтеся, як охопити свою цільову аудиторію!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – афілійований і реферальний маркетинг Створюйте петлі у вашій воронці продажів, зосереджені навколо впливових осіб, амбасадорів брендів і наявних клієнтів за допомогою найулюбленішого програмного забезпечення для афілійованого маркетингу.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Перетворіть нових клієнтів на постійних за допомогою найнадійнішого у світі додатка лояльності. Понад 125 мільйонів покупців заробляють бали за допомогою Smile. Дайте людям те, що вони люблять.

Offer18

Offer18

offer18.com

Ефективна маркетингова платформа. Для афілійованих компаній, рекламодавців і рекламних мереж, щоб допомогти їм відстежувати, оптимізувати та вимірювати ефективність своїх мереж.

BeMob

BeMob

bemob.com

Програмне забезпечення для відстеження реклами для медіа-покупців і афілійованих маркетологів. Універсальне рішення для проблем онлайн-реклами.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!

MGID

MGID

mgid.com

Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

CJ

CJ

cj.com

Процвітайте в найбільшій і найвідомішій у світі екосистемі ефективного маркетингу на основі партнерства та перевершуйте свої цілі щодо зростання торгівлі завдяки масштабованому та стабільному зростанню як для брендів, видавців, так і для творців.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Admitad

Admitad

admitad.com

Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Кіл...

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow приносить нові доходи компаніям B2B завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програми лояльності чи дані CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.​​Навіть у нашому цифровому св...

Harviist

Harviist

harviist.com

У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати рефераль...

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетво...

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.

Retainful

Retainful

retainful.com

Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесто...

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з...

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які по...

Partnero

Partnero

partnero.com

Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити т...

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, виховуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, конвертуйте в продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запусті...

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, ...

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster приносить великі знання та досвід електронної комерції в індустрію краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні пр...

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

GetTheReferral — це реферальна платформа SaaS на основі додатка, яка поєднує в собі засоби спілкування, управління проектами та залучення, які забезпечують високоякісні реферали. GTR поєднує в собі інтегровану інформаційну панель, яка керує потенційними клієнтами та комунікаціями, із привабливим фір...

Base AI

Base AI

base.ai

Base — це платформа автоматизації маркетингу та адвокації B2B, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити маркетологам оптимізувати взаємодію, створювати відгуки клієнтів, отримувати інформацію, фіксувати VoC та масштабувати адвокацію. Наша платформа дозволяє клієнтам-маркетологам керувати сво...

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Платформа заохочення клієнтів Aklamio дозволяє брендам розвиватися, залучаючи нових клієнтів, утримуючи існуючих і перетворюючи їх на прихильників бренду. Підприємства в усьому світі використовують нашу повністю керовану платформу, щоб пропонувати багато різних типів стимулів (готівка, ваучери, комп...

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