Альтернативи - Revv

Ombud

ombud.com

Створена на основі досвіду в розробці продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над вмістом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орієнт...