Альтернативи - RevSetter

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep — це платформа для залучення та підтримки покупців для відділів продажів у комплексних і корпоративних продажах. Ми доповнюємо вашу CRM, допомагаючи вам зосередитися на покупцях, які беруть участь у прийнятті рішення про покупку. Ми робимо це за допомогою трьох основних можливостей: ЗНАТИ –...