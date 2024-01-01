Альтернативи - Reviewshake

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка допомагає об’єктам будь-якого розміру зв’язуватися з гостями, забезпечувати найкращий досвід для гостей і збільшувати продажі. Спілкуйтеся з клієнтами на всіх етапах їхнього шляху; від дослідження/бронювання, до прибуття, під час пере...